METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.765,51 1.755,80 +0,6% +9,71 -3,5%

Silber (Spot) 20,18 20,00 +0,9% +0,18 -13,4%

Platin (Spot) 899,55 891,74 +0,9% +7,81 -7,3%

Kupfer-Future 3,50 3,48 +0,6% +0,02 -21,3%

YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis legte um über 1 Prozent deutlich zu, gestützt von der Hoffnung einer verhalteneren Gangart bei den Zinserhöhungen und stark fallenden Marktzinsen.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

JAPAN - Konjunktur

Die japanischen Verbraucherpreise sind im Juni zum Vorjahr in der Kernrate um 2,3 Prozent gestiegen, einen Tick stärker als mit 2,3 Prozent geschätzt. Die Industrieproduktion stieg derweil im Juni zum Vormonat um 8,9 Prozent, deutlich stärker als mit 3,8 Prozent prognostiziert. Der Einzelhandelsumsatz wuchs zum Vorjahr um 1,5 Prozent.

USA/CHINA

Chinas Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Joe Biden nach Angaben der chinesischen Staatsmedien erneut davor gewarnt, die Spannungen um Taiwan weiter anzuheizen. "Wer mit dem Feuer spielt, wird sich irgendwann verbrennen", sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua bei einem "offenen und tiefgründigen" virtuellen Treffen mit seinem US-Kollegen.

AMAZON

hat das zweite Quartal in Folge einen Rückgang des Umsatzwachstums und einem Nettoverlust verzeichnet, weil die Stärke des Cloud-Geschäfts durch die anhaltende Schwäche des Kerngeschäfts im Einzelhandel aufgewogen wurde. Der Umsatz stieg um 7,2 Prozent auf 121,2 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 2 Milliarden Dollar, verglichen mit einem Gewinn von 7,8 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Der Verlust ist zum Teil auf die Beteiligung des Unternehmens an dem Elektrofahrzeughersteller Rivian Automotive zurückzuführen, dessen Bewertung in diesem Jahr stark gesunken ist. Der Nettoverlust verfehlte zwar die Erwartungen der Analysten eines moderaten Gewinns, aber der Umsatz wuchs schneller als erwartet.

INTEL

hat nach deutlichen Umsatzeinbußen im zweiten Quartal den Ausblick für das Gesamtjahr eingedampft. Die Erlöse sanken zum Vorjahr um 22 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar und verfehlten die Konsensschätzung von 18,07 Milliarden. Damit war es das zweite Quartal in Folge mit rückläufigen Umsätzen. Intel leidet darunter, dass mit dem Abflauen der Corona-Pandemie die Nachfrage nach PC spürbar nachlässt. Unterm Strich schrieb Intel einen Quartalsverlust von 454 Millionen Dollar, nachdem vor einem Jahr noch ein Nettogewinn von 5,75 Milliarden Dollar zu Buche gestanden hatte.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2022 02:11 ET (06:11 GMT)