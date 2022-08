Der US-Senat hat anderthalb Jahre nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden sein milliardenschweres Klima- und Sozialpaket verabschiedet. Das Paket, das rund 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz sowie 64 Milliarden Dollar für die Gesundheitsversorgung vorsieht, wurde mit den Stimmen der Demokraten verabschiedet. Die Zustimmung ist ein wichtiger Etappensieg für Biden. Die Abstimmmung über das Gesetzespaket. Nun muss das Repräsentantenhaus das Gesetzespaket verabschieden. Dort verfügen die Demokraten über eine knappe Mehrheit.

LOCKDOWNS CHINA

Nach einem Corona-Ausbruch in einem auch als "Hawaii Chinas" bekannten Urlauberort sitzen auf der chinesischen Ferieninsel Hainan mehr als 80.000 Touristen fest. Alle Flüge von der Insel wurden gestrichen, auch für die auf der Insel verkehrenden Züge werden keine Fahrkarten mehr verkauft. Grund ist ein Corona-Ausbruch im mehr als eine Million Menschen zählenden Urlauberort Sanya.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im zweiten Quartal einen Milliardenverlust eingefahren. Die Beteiligungsgesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett litt unter den jüngsten Marktturbulenzen. Das Unternehmen verbuchte einen Verlust von 43,8 (Vorjahr: +28,1) Milliarden Dollar. Das Betriebsergebnis stieg auf 9,3 (Vorjahr: 6,7) Milliarden Dollar.

TESLA

Dem US-Elektroautobauer droht juristisches Ungemach. Denn die kalifornische Fahrzeugbehörde DMV bezichtigt das Unternehmen, Verbraucher über das Autopilotsystem seiner Fahrzeuge zu täuschen. Die Klage in Kalifornien könnte zur Aussetzung oder zum Entzug einiger Tesla-Zulassungen in diesem Bundesstaat führen - dem größten Markt für Elektrofahrzeuge in den USA.

ORACLE

Laut Kreisen baut der US-IT-Dienstleister Oracle Personal ab. In der vergangenen Woche sollen Hunderte von Mitarbeitern entlassen worden sein, da der Anbieter von Unternehmenssoftware seine IT-Dienste für das Gesundheitswesen und sein Cloud-Geschäft priorisiert, berichten mit den Maßnahmen des Unternehmens vertraute Personen.

OZ/BHP

Oz hat ein unverbindliches Übernahmeangebot der BHP Group abgelehnt. Die Ablehnung begründete die Oz Minerals damit, dass das australische Kupfer- und Goldbergbauunternehmen sich in dem Angebot deutlich unterbewertet fühle.

SIGNIFY HEALTH

CVS Health erwägt nach Angaben von Insidern den Erwerb des US-Unternehmens Signify Health. Signify Health mit Sitz in Dallas prüft derzeit strategische Optionen, darunter auch einen Verkauf, wie das Wall Street Journal berichtet.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2022 01:52 ET (05:52 GMT)