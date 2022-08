WALT DISNEY

hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Der Unterhaltungskonzern vermeldete einen Umsatzsprung von 26 Prozent, der über den Schätzungen der Analysten lag. Ausschlaggebend dafür waren Rekordergebnisse in der Sparte Themenparks und mehr neue Abonnenten als prognostiziert für die Streaming-Videoplattform Disney+. Hier wurden in den drei Monaten insgesamt 14,4 Millionen neue Abonnenten gewonnen, die fast alle von außerhalb Nordamerikas kamen. Analysten hatten lediglich mit 10 Millionen Neukunden gerechnet. Das Unternehmen kündigte außerdem Preiserhöhungen für seine Streaming-Produkte in den USA an.

