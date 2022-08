Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen setzte den Goldpreis unter Druck. Dieser fiel den dritten Handelstag in Folge auf den tiefsten Stand seit rund einem Monat. Dazu kam die leichte Erholung des Dollar, die auf dem zinslosen Edelmetall lastete. Eine Unterstützung wird bei 1.700 Dollar je Feinunze gesehen.

EINZELHANDELSUMSATZ JAPAN

Der Umsatz im japanischen Einzelhandel stieg im Juli auf Jahressicht um 2,4 Prozent. Der Umsatz der Supermärkte erhöhte sich um 2,8 Prozent.

INDUSTRIEPRODUKTION JAPAN

Die japanische Industrieproduktion stieg im Juli im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

FRÜHINDIKATOREN SÜDKOREA

Der Index der Frühindikatoren erreichte im Juli einen Stand von 99,4 nach 99,7 im Juni.

US-ÖLVORRÄTE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 593.000 Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 5,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände fielen um 3,4 Millionen Barrel nach plus 0,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,1 Millionen Barrel.

US-RAUMFAHRT

Die US-Weltraumbehörde Nasa will am Samstag einen neuen Versuch für den Start ihrer neuen Mondrakete unternehmen. Ab 14.17 Uhr Ortszeit (20.17 Uhr MESZ) öffnet sich ein zweistündiges Zeitfenster.

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (HPE)

Der Gewinn stieg im dritten Geschäftsquartal auf 409 Millionen US-Dollar von 392 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 48 Cent und lag damit im Rahmen der Analystenerwartungen im Factset-Konsens. Der Umsatz legte um 1 Prozent auf 6,95 Milliarden Dollar zu. Für das laufende Jahr rechnet HPE nun mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,96 bis 2,04 Dollar. Das obere Ende der Spanne hatte zuvor bei 2,10 Dollar gelegen. Der Cashflow soll bei 1,7 bis 1,9 Milliarden Dollar liegen. Bisher hatte der Konzern 1,8 bis 2 Milliarden in Aussicht gestellt.

SNAP

will seine Belegschaft einem Bericht zufolge kräftig ausdünnen. Wie das US-Technikportal The Verge berichtet, müssen 20 Prozent der Mitarbeiter gehen.

