METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.711,37 1.712,40 -0,1% -1,03 -6,5%

Silber (Spot) 18,04 18,05 -0,1% -0,01 -22,6%

Platin (Spot) 841,00 837,00 +0,5% +4,00 -13,3%

Kupfer-Future 3,41 3,42 -0,4% -0,01 -23,1%

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR +++++

POLITIK USA / TAIWAN

Die USA verkaufen Taiwan inmitten wachsender Spannungen mit China neue Waffen und Rüstungssysteme im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Wie das US-Außenministerium mitteilte, enthält das Paket mit einem Gesamtumfang von 1,1 Milliarden Dollar (rund 1,1 Milliarden Euro) unter anderem ein Radar-gestütztes Raketen-Frühwarnsystem im Wert von 665 Millionen Dollar.

POLITIK CHINA / RUSSLAND

Chinas drittmächtigster Politiker Li Zhanshu reist nach Angaben staatlicher Medien in der kommenden Woche nach Russland. Dort werde er am Östlichen Wirtschaftsforum teilnehmen, das ab Montag in der russischen Stadt Wladiwostok tagt, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Damit ist Li der ranghöchste Politiker der Kommunistischen Partei Chinas, der seit Moskaus Einmarsch in der Ukraine nach Russland reist. Peking und Moskau hatten sich in den vergangenen Jahren einander weiter angenähert und ihre Zusammenarbeit intensiviert, um damit ein Gegengewicht zum Einfluss der USA zu bilden.

INNENPOLITIK CHILE

Der Entwurf für eine neue Verfassung in Chile ist in einem Referendum mit klarer Mehrheit abgewiesen worden. Dies geht aus am Sonntagabend (Ortszeit) veröffentlichen Teilergebnissen hervor. Demnach lag nach Auszählung von mehr als 72 Prozent der Stimmen der Anteil der Nein-Stimmen bei rund 62 Prozent.

OPEC+

Russland unterstütze derzeit keine Kürzung der Ölproduktion, und wahrscheinlich werde die OPEC+ bei ihrem Treffen am Montag ihre Fördermenge konstant halten, berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. Moskau versuche nämlich, die Versuche des Westens zu vereiteln, seine Öleinnahmen nach der Invasion in der Ukraine zu begrenzen.

NASA

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Start ihrer Mondmission Artemis 1 auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein für Samstag geplanter zweiter Startversuch wurde wegen eines Treibstofflecks kurzfristig abgesagt.

INDEXÄNDERUNG

Die Aktien des Chipherstellers Advanced Micro Devices (AMD) ersetzen DuPont de Nemours im S&P-100. Die Änderung werde zum 19. September wirksam, teilte Indexbetreiber S&P Dow Jones Indices mit und fügte hinzu, dass DuPont de Nemours im S&P-500 verbleiben werde. Ebenfalls am 19. September werden den weiteren Angaben nach CoStar Group Inc für PVH Corp und Invitation Homes Inc für Penn Entertainment Inc in den S&P-500 aufgenommen. PVH und Penn Entertainment wechseln in den S&P-MidCap-400-Index, weil sie nach Aussage des Indexbetreibers "eher das Mid-Cap-Segment repräsentieren".

META

Die Facebook-Mutter hat das Berliner Startup-Unternehmen Lofelt übernommen. Lofelt ist ein Anbieter von Technologie, die darauf abzielt, die Illusion von Berührungen in der virtuellen Realität nachzubilden, wie Meta mitteilte. Details der Transaktion wurden nicht genannt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2022 01:34 ET (05:34 GMT)