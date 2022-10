Ungeachtet der russischen Annexion hat die Ukraine neue, erhebliche Geländegewinne in den von Russland beanspruchten Gebieten gemeldet. Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, die Armee seines Landes habe in den vergangenen Tagen "Dutzende" Ortschaften von Russland zurückerobert. Die ukrainische Armee komme im Süden und Osten "schnell und kraftvoll" voran. Die zurückeroberten Gebiete gehören nach seinen Angaben teilweise zu den Regionen Cherson, Luhansk und Donezk, deren Annexion Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag unterzeichnet hatte.

USA/SÜDKOREA

Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas haben die USA und Südkorea als Reaktion darauf mehrere Raketen ins Meer abgefeuert.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 1,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 3,5 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,3 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,0 Millionen Barrel.

AMAZON

stoppt die Einstellung neuer Mitarbeiter in seinem Kerngeschäft Einzelhandel bis zum Ende des Jahres. Amazon ist damit ein weiteres großes Technikunternehmen in den USA, das angesichts des wirtschaftlichen Gegenwinds einen Einstellungsstopp verhängt. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte, betrifft die Maßnahme auch technische Positionen. Amazon hat in den vergangenen Monaten Tausende von Stellen in diesem Segment ausgeschrieben.

BYD

Der chinesische Elektroautohersteller hat im September ein überraschend kräftiges Absatzplus erzielt und verdoppelte die Verkäufe. Beobachter hatten mit einem geringeren Anstieg gerechnet.

CALB

Der chinesische Batteriehersteller hat den Ausgabepreis für seinen Börsengang in Hongkong auf 38 Hongkong-Dollar festgesetzt und strebt damit einen geschätzten Nettoerlös von umgerechnet 1,26 Milliarden Dollar an. Calb will den IPO-Erlös für den Bau neuer Produktionsanlagen für E-Batterien und Energiespeichersysteme sowie für Investitionen in technologische Forschung und Entwicklung verwenden.

TWITTER

hat den Eingang eines neuerlichen Kaufangebots von US-Milliardär Elon Musk bestätigt. Der Kauf werde zu dem ursprünglich von Musk angebotenen Preis von 54,20 Dollar pro Aktie stattfinden.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2022 02:10 ET (06:10 GMT)