Die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte sind im August zum Vorjahr 5,1 Prozent höher ausgefallen. Ökonomen hatten ein Plus von 6,7 Prozent geschätzt.

UKRAINE - Krieg

Angesichts der russischen Drohungen zu einem möglichen Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Konflikt hat US-Präsident Joe Biden vor der Gefahr einer "Apokalypse" gewarnt. Das Risiko einer nuklearen "Apokalypse" habe es seit Kennedy und der Kubakrise 1962 nicht mehr gegeben, sagte Biden. Russlands Präsident Wladimir Putin mache "keine Witze", wenn er mit dem Einsatz von Atomwaffen drohe, um seine Invasion in der Ukraine fortzusetzen.

AMD

geht für das dritte Quartal von 5,6 Milliarden Dollar aus, rund 1,1 Milliarden Dollar weniger als bislang erwartet und entsprechend einem Rückgang von 15 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, aber einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Der PC-Markt hat sich im Quartal signifikant abgeschwächt", sagte AMD-Chefin Lisa Su.

APPLE

Ein Berufungsgericht in Paris hat eine von Frankreichs Wettbewerbsbehörde verhängte Strafe um rund zwei Drittel auf 371,6 Millionen Euro gesenkt.

SPACEX

Eine Kosmonautin und drei Astronauten haben die Internationale Raumstation ISS erreicht. Nach einer rund 30-stündigen Reise kam die Crew in der Nacht zum Freitag an der ISS an, nachdem die Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX am Mittwoch von der Startrampe am Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben war.

TESLA

will den ersten seiner vollelektrischen Semi-Lastwagen im Dezember an den Getränkekonzern Pepsi ausliefern. Tesla-Gründer Elon Musk bekräftigte, dass der Lkw wie geplant 500 Meilen mit einer einzigen Ladung fahren könne. Im Januar hatte der Manager noch erklärt, den Sattelschlepper im Jahr 2023 in Produktion bringen zu wollen, zusammen mit dem lang erwarteten Elektro-Pickup Cybertruck und einer überarbeiteten Version des Sportwagens Roadster.

TWITTER

Im Rechtsstreit um die Übernahme des Onlinedienstes Twitter durch den US-Milliardär Elon Musk hat die zuständige Richterin ein Gerichtsverfahren vorerst ausgesetzt. Bis zum 28. Oktober soll den beteiligten Parteien Zeit gegeben werden, den Kauf abzuschließen.

