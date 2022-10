Die Inflation der Verbraucherpreise in China hat im September den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren erreicht, er fiel mit 2,8 (August 2,5) Prozent zum Vorjahr aber einen Tick niedrigeraus als mit 2,9 Prozent erwartet. Der Erzeugerpreisindex stieg nur um 0,9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, nach einem Anstieg von 2,3 Prozent im August. Ökonomen hatten hier ein Wachstum von 1,0 Prozent erwartet.

JAPAN - Währungs- und Geldpolitik

Japans Finanzminister hat seine Bereitschaft bekräftigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die starke Abwertung des Yen zu stoppen. Die japanische Währung war nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten am Donnerstag gegenüber dem Dollar stark gefallen, ehe sie sich zumindest wiederetwas erholte. Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, sagte, er erwäge keine Anhebung der Zinssätze, weil die Inflation in Japan im nächsten Jahr voraussichtlich unter das 2-Prozent-Ziel der Bank fallen werde.

October 14, 2022 06:09 ET (10:09 GMT)