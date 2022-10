Ein Bundesgericht in New York hat Trevor Milton, den Gründer von Nikola, wegen Wertpapierbetrugs für schuldig befunden. Er hat laut Staatsanwaltschaft wiederholt Lügen über die Entwicklung der emissionsfreien Lastkraftwagen und deren Technologie verbreitet. "Trevor Milton hat die Investoren von Nikola belogen - immer und immer wieder", sagte Staatsanwalt Damian Williams. "Das ist Betrug, schlicht und einfach." Milton drohen nun bis zu 20 Jahren Gefängnis. Der Schuldspruch vom Freitag ist die Krönung des Niedergangs von Milton, der das Elektro-Truck-Startup erst 2015 gründete und das Unternehmen 2020 mit einer Bewertung von 3,3 Milliarden Dollar an die Börse brachte, als das Unternehmen noch keinen einzigen Lkw verkauft hatte. Die Marktbewertung des Unternehmens überstieg kurzzeitig die Bewertung von Branchenriesen wie Ford.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 17, 2022 01:47 ET (05:47 GMT)