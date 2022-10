will fast 1.000 Arbeitsplätze in verschiedenen Abteilungen und Regionen abbauen. Axios und Business Insider berichteten über den Jobabbau und erklärten, dieser betreffe auch das Geschäft um die Konsole Xbox und den Webbrowser Edge. In einer Mail an Marketwatch bestätigte ein Microsoft-Sprecher das Vorhaben.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern wird dieses Jahr weniger Kupfer fördern als geplant. Auch bei Eisenerz wird das Unternehmen vorsichtiger.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 18, 2022 01:48 ET (05:48 GMT)