METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.642,73 1.632,60 +0,6% +10,13 -10,2%

Silber (Spot) 19,59 19,15 +2,3% +0,43 -16,0%

Platin (Spot) 943,45 930,05 +1,4% +13,40 -2,8%

Kupfer-Future 3,46 3,38 +2,6% +0,09 -21,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR +++++

INNENPOLITIK USA

US-Präsident Joe Biden hat Energiekonzernen mit einer Übergewinnsteuer gedroht, falls sie ihre gestiegenen Profite infolge hoher Erdöl- und Gaspreise nicht an die Verbraucher weitergeben. Wenn die Unternehmen nicht die Produktionskosten senkten und ihre Fördermengen erhöhten, "werden sie höhere Steuern auf ihre Übergewinne zahlen und weitere Restriktionen erfahren", sagte Biden vor Journalisten. Regierungsmitarbeiter würden gemeinsam mit dem Kongress an dem Thema arbeiten.

ZINSPOLITIK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia (RBA) hob ihren Leitzins, die sogenannte Cash Rate, um 25 Basispunkte auf 2,85 Prozent an und stellte weitere Zinserhöhungen zur Eindämmung der Inflation in Aussicht. Die deutlichen Zinserhöhungen seit Mai seien notwendig gewesen, um ein nachhaltigeres Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage in der australischen Wirtschaft herzustellen und die Inflation auf das Zielniveau zurückzuführen, sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe.

BERKSHIRE HATHAWAY

könnte durch den Hurrikan Ian und andere Wetterereignisse im dritten Quartal Verluste in Höhe von 3 Milliarden Dollar erlitten haben. Berkshire ist einer der weltweit größten Sach- und Unfallversicherer mit General Re, einem großen Rückversicherer, Geico, dem zweitgrößten Autoversicherer des Landes hinter State Farm, sowie Spezialrückversicherungen und primären Sachversicherungen.

PENGUIN RANDOM / SIMON & SCHUSTER

Eine US-Bundesrichterin hat die Übernahme des konkurrierenden Buchverlags Simon & Schuster durch Penguin Random House für rund 2,18 Milliarden US-Dollar untersagt und dem Justizministerium zugestimmt, dass der geplante Zusammenschluss den Wettbewerb in unzulässiger Weise einschränken würde.

TESLA / GLENCORE

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat der Elektroautobauer Tesla im vergangenen Jahr Gespräche mit Glencore über den Kauf einer Beteiligung an dem Rohstoffhändler und Bergwerksbetreiber geführt. Das Tesla-Interesse kam demnach zu einem Zeitpunkt, als Hersteller in der ganzen westlichen Welt danach strebten, die Versorgung mit sogenannten zukunftsweisenden Metallen zu sichern, die in Batterien und in der Industrie für erneuerbare Energien verwendet werden. Die Gespräche hätte aber nicht zu einem Abschluss geführt.

TOYOTA

hat in seinem zweiten Geschäftsquartal (per 30. September) trotz höherer Erlöse weniger verdient. Der Umsatz stieg im Berichtsquartal dank höherer Verkaufszahlen um 22 Prozent auf 9,218 Billionen Yen (umgerechnet rund 6,263 Milliarden Euro). Der Nettogewinn sackte um 31 Prozent auf 434,26 Milliarden Yen ab und verfehlte damit den auf 712,38 Milliarden Yen lautende Analystenkonsens deutlich. Ursächlich für den Gewinnrückgang seien die Lieferengpässe bei Halbleitern sowie deutlich höhere Materialpreise gewesen.

TWITTER

Moody's hat die Bonität des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc von "Ba2" auf "B1" herabgestuft. Die Herabstufung spiegele die Erwartung wider, dass die Verschuldung des Unternehmens nach der Übernahme durch Elon Musk erheblich ansteigen und die Barguthaben zum Zeitpunkt des Abschlusses sinken werden, so Moody's.

