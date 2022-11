ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,46 88,37 +1,2% +1,09 +28,1%

Brent/ICE 95,62 94,65 +1,0% +0,97 +30,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 116,19 -100,0% -116,19 +78,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die mögliche Lockerung der Null-Covid-Strategie in China kam den Ölpreisen zugute, die um rund 2 Prozent zulegten. Sollten die wachstumshemmenden Abriegelungsmaßnahmen in China reduziert werden, dürfte das die Erdölnachfrage befeuern, hieß es. Weiter sehr volatil zeigte sich der US-Gaspreis. Nach dem starken Anstieg am Vortag fiel er wieder stark um rund 8 Prozent zurück. Teilnehmer verwiesen dazu auf die nach einer Explosion im Juni noch nicht wieder angelaufene Gasverflüssigung bei Freeport LNG. An anderer Stelle wurde das milde Wetter als Bremser der Gasnachfrage herausgestellt.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.651,12 1.646,94 +0,3% +4,18 -9,8%

Silber (Spot) 19,69 19,63 +0,3% +0,06 -15,5%

Platin (Spot) 953,85 948,45 +0,6% +5,40 -1,7%

Kupfer-Future 3,49 3,47 +0,5% +0,02 -20,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

RAKETENTESTS NORDKOREA

Nordkorea hat am Mittwoch nach südkoreanischen Angaben mehr als zehn Raketen von seinem Staatsgebiet aus abgefeuert. Pjöngjang habe Geschosse "unterschiedlicher Art nach Osten und Westen" befördert, erklärten die Generalstabschefs der südkoreanischen Armee. Eine Kurzstreckenrakete überquerte die De-Facto-Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea. Nach Angaben des Militärs kam das Geschoss den südkoreanischen Hoheitsgewässern "so nahe wie nie zuvor" eine Rakete seit Ende des Koreakriegs im Jahr 1953.

BANK OF CANADA

Die kanadische Notenbank sieht ihr Inflationsziel nach wie vor in weiter Ferne. Die Bank of Canada sei "weit von dem Ziel entfernt", eine Inflation von 2 Prozent zu erreichen, sagte Gouverneur Tiff Macklem vor Parlamentariern. Er bestätigte gleichzeitig, dass sich die Zinserhöhungskampagne der Notenbank dem Ende nähert.

WECHSELKURSPOLITIK CHINA

China wird sich nach Aussage von Zentralbankgouverneur Yi Gang darum bemühen, den Wechselkurs des Yuan auf einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau stabil zu halten. Ebenso solle die potenzielle Wachstumsrate der Wirtschaft in einem vernünftigen Rahmen gehalten werden, erklärte Yi. Die chinesische Währung ist in den vergangenen Monaten gegenüber dem US-Dollar zunehmend unter Druck geraten, während die Wirtschaft durch einen anhaltenden Einbruch des Immobiliensektors und eine strenge Covid-19-Politik belastet wird.

WECHSELKURSPOLITIK JAPAN

Der japanische Finanzminister hat sich allgemein besorgt über die Schwäche des Yen geäußert. Auch die langsamere Abwertung der Landeswährung, nicht nur starke Schwankungen, sei nicht wünschenswert für die japanische Wirtschaft, sagte Shunichi Suzuki im Parlament. Suzuki hatte zuvor wiederholt erklärt, dass er spekulative und schnelle Kursverluste des Yen nicht dulden könne und bekräftigte, dass er bei übermäßigen Bewegungen auf dem Devisenmarkt einschreiten werde.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,5 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,6 Millionen Barrel nach minus 2,3 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,2 Millionen und bei Benzin ein Minus von 0,9 Millionen Barrel.

HANDELSAUSSETZUNG HONGKONG

Der Handel an der Börse Hongkong ist am Mittwoch vorzeitig beendet worden. Grund war eine von der Regierung ausgegebene Taifun-Warnung. Der Hang-Seng-Index schloss 2,4 Prozent höher.

AIRBNB

hat im wichtigen Sommerquartal einen Rekordumsatz verbucht und den bislang profitabelsten Dreimonatszeitraum verzeichnet. Das US-Unternehmen sieht trotz der hohen Inflation eine weiterhin starke Nachfrage. Im laufenden vierten Quartal sei allerdings mit einem Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal zu rechnen, so der Konzern.

AMD

hat in seinem dritten Quartal die Erwartungen knapp verfehlt. Der Nettogewinn brach auf 66 (Vorjahr: 923) Millionen Dollar ein. Der bereinigte Gewinn erreichte 67 (73) Cent je Aktie. Der Umsatz stieg auf 5,57 (4,31) Milliarden Dollar. Analysten hatten 69 Cent Gewinn pro Aktie bei einem Umsatz von 5,65 Milliarden Dollar erwartet. AMD prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz von 5,2 bis 5,8 Milliarden Dollar und für das Gesamtjahr von 23,2 bis 23,8 Milliarden. Analysten rechneten bislang für das vierte Quartal mit 5,95 und für das Gesamtjahr mit 24,16 Milliarden Dollar.

MONDELEZ

Steigende Ausgaben für Rohstoffe und Transport sowie Akquisitionskosten haben im dritten Quartal auf den Gewinn des US-Lebensmittelherstellers Mondelez International gedrückt. Ersank auf 532 (Vorjahr: 1.260) Millionen Dollar, bereinigt und je Aktie auf 74 Cents, wohingegen von FactSet befragte Analysten mit 69 Cent etwas weniger erwartet hatten. Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 7,76 Milliarden Dollar und übertraf ebenfalls die Erwartung der Analysten von 7,44 Milliarden.

