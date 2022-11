Der Dollar gab zunächst nach, holte die Verluste mit den weiteren Powell-Ausführungen dann aber mit der Aussicht auf weiter deutlich steigende Zinsen mehr als wieder auf. Der Dollarindex lag zuletzt 0,5 Prozent höher, der Euro sank auf 0,9833 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,39 90 -0,7% -0,61 +28,0%

Brent/ICE 95,67 96,16 -0,5% -0,49 +30,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zogen um knapp 1 Prozent an, nachdem die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche überraschend deutlich gesunken sind. Bereits am Vorabend hatten Daten eines Branchenverbands eine deutliche Abnahme gezeigt. Vor den Powell-Aussagen hatte das Plus aber schon 2 Prozent betragen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.634,96 1.634,10 +0,1% +0,86 -10,6%

Silber (Spot) 19,27 19,21 +0,3% +0,06 -17,3%

Platin (Spot) 933,10 935,15 -0,2% -2,05 -3,9%

Kupfer-Future 3,45 3,47 -0,6% -0,02 -21,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 48,4 (September: 49,3) Punkte.

BOOKING HOLDINGS

hat ihren Gewinn im dritten Quartal mehr als verdoppelt und die Erwartungen der Wall Street auf der ganzen Linie übertroffen. Die Bruttoreisebuchungen betrugen Quartal 32,1 Milliarden Dollar, 36 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Damit wurden die Erwartungen der Analysten von 30,48 Milliarden Dollar an Bruttobuchungen übertroffen. Der Nettogewinn hat sich auf 1,67 Milliarden US-Dollar oder 41,98 US-Dollar pro Aktie mehr als verdoppelt, verglichen mit 769 Millionen Dollar oder 18,60 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Bereinigt lag der Gewinn bei 53,03 Dollar pro Aktie. Der Umsatz stieg von 4,67 Milliarden im Vorjahresquartal auf 6 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 2,7 Milliarden Dollar und damit um 26 Prozent höher als im Vorjahr. Die von Factset befragten Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 49,52 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 5,92 Milliarden Dollar erwartet.

EBAY

meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 70 Millionen US-Dollar oder 13 Cent je Aktie nach einem Gewinn von 43 Cent je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1 Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens mit 93 Cent gerechnet. Der Umsatz ging auf 2,38 von 2,5 Milliarden Dollar zurück. Dieser lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten, die mit 2,32 Milliarden gerechnet hatten. Für das laufende vierte Quartal stellt Ebay einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,03 bis 1,09 Dollar und einen Umsatz von 2,42 bis 2,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Ausblick liegt damit im Rahmen der jüngsten Analystenprognosen, die auf einen Gewinn von 1,05 Dollar je Aktie und einen Umsatz von 2,49 Milliarden Dollar lauten.

LENOVO

meldete einen Nettogewinn von 541 Millionen US-Dollar für die drei Monate bis zum 30. September, gegenüber 512 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Gewinnanstieg erfolgte trotz eines Umsatzrückgangs um 4 Prozent auf 17,09 Milliarden Dollar.

QUALCOMM

hat seine Prognose für den Smartphone-Absatz erneut gesenkt und eine düsterere Umsatzprognose als erwartet abgegeben. Für das beendete vierte Quartal meldete Qualcomm einen Umsatzanstieg um 22 Prozent auf 11,4 Milliarden Dollar, etwas mehr als die Konsensschätzung von 11,32 Milliarden. Der Nettogewinn erreichte 2,87 Milliarden Dollar, verglichen mit 2,8 Milliarden im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn betrug 3,13 (2,55) Dollar pro Aktie und entsprach exakt der Konsensschätzung. Qualcomm prognostiziert für das erste Quartal einen Gewinn von 3 bis 3,30 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 9,2 bis 10 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 3,43 Dollar pro Aktie bei einem Umsatz von 12,02 Milliarden Dollar.

