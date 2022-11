Zwei Jahre nach seiner Abwahl hat der frühere US-Präsident Donald Trump eine neue Präsidentschaftskandidatur zur Rückeroberung des Weißen Hauses lanciert. "Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten", sagte der Republikaner in seinem Anwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida.

GELDPOLITIK USA

Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, hält weitere Leitzinserhöhungen angesichts der hohen Inflation für nötig. Eine Rezession sei besser als eine Verfestigung der Inflation, sagte Bostic. Daher müsse die US-Notenbank die Zinsen so lange anheben, bis es Anzeichen für eine breit angelegte Abschwächung der Inflation gebe.

US-ROHÖLLAGERBESTÄNDE

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 5,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 5,6 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 1,7 Millionen Barrel nach plus 2,6 Millionen eine Woche zuvor.

INNENPOLITIK USA

Nach den Kongress-Zwischenwahlen haben die US-Republikaner ihren Fraktionsführer Kevin McCarthy als künftigen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses nominiert. Bei einer Abstimmung der konservativen Fraktion in der Kongresskammer kam der 57-Jährige am Dienstag laut US-Medien auf 188 Stimmen. Sein Kontrahent Andy Biggs vom Rechtsaußen-Flügel der Partei erhielt demnach 31 Stimmen.

APPLE

Der Konzern plant laut einem Agenturbericht, die Chips für seine Geräte künftig aus einer derzeit im Bau befindlichen Produktionsanlage in Arizona zu beziehen. Bloomberg berichtete, Apple-CEO Tim Cook habe kürzlich bei einem internen Treffen in Deutschland gesagt, dass der Technologiekonzern sich darauf vorbereite, Chips von "einer Fabrik in Arizona" zu kaufen, die voraussichtlich 2024 in Betrieb gehen werde. Cook fügte demnach hinzu, Apple werde wahrscheinlich auch mehr in Europa hergestellte Chips kaufen.

BLOCKFI

In der Kryptobranche deutet sich die nächste Insolvenz an. Die Kryptobank BlockFi bereite einen Insolvenzantrag vor, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Zuvor hatte die Bank von einem "signifikanten Exposure" bei der insolventen Kryptobörse FTX gesprochen.

