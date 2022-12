Der Untersuchungsausschuss zur Erstürmung des US-Kapitols Anfang 2021 hat die Justiz zu Strafverfahren gegen Ex-Präsident Donald Trump in vier Anklagepunkten aufgerufen. Die Abgeordneten warfen Trump unter anderem Anstiftung oder Beihilfe zum Aufstand, Behinderung eines offiziellen Vorgangs und Verschwörung zum Betrug gegen die USA vor. Über ein Strafverfahren und eine mögliche Anklage muss nun das Justizministerium entscheiden. Trump wirft dem Untersuchungsausschuss vor, seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024 verhindern zu wollen.

HONEYWELL

wird fast 203 Millionen Dollar zahlen, um Ermittlungen in den USA und Brasilien wegen Bestechungsgeldern an Beamte in Algerien und bei der staatlichen Ölgesellschaft Brasiliens beizulegen.

December 20, 2022 01:37 ET (06:37 GMT)