Die Zerstrittenheit der Republikaner im US-Repräsentantenhaus hat auch am Mittwoch die Wahl eines neuen Sprechers verhindert: In drei weiteren Abstimmungen verweigerten konservative Hardliner dem republikanischen Kandidaten Kevin McCarthy die Unterstützung. Nach insgesamt sechs ergebnislosen Abstimmungen binnen zwei Tagen vertagten die Abgeordneten die Debatte auf Donnerstag.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Für die offiziellen Daten am Donnerstag erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,4 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,2 Millionen Barrel.

AUTOABSATZ JAPAN

Der Autoabsatz in Japan ist im Dezember 4,4 Prozent niedriger ausgefallen als im Vorjahr.

AMAZON

Der Stellenabbau fällt größer aus als zunächst geplant: Konzernchef Andy Jassy kündigte die Streichung von "etwas mehr als18.000" Arbeitsplätzen an. Davon sei auch Europa betroffen. Im November hatte Amazon die Entlassung von rund 10.000 Beschäftigten angekündigt.

TWITTER

Daten von mehr als 235 Millionen Twitter-Konten sind mehreren Berichten zufolge geleakt und in einem Online-Hackerforum veröffentlicht worden.

