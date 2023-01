Die Bank of Japan (BoJ) plant einem Zeitungsbericht zufolge, bei ihrer zweitägigen Ratssitzung in der nächsten Woche die Nebenwirkungen ihres geldpolitischen Lockerungsprogramms zu überprüfen. Die japanische Tageszeitung Yomiuri berichtete, dass der geldpolitische Rat die Renditen kurzfristiger japanischer Staatsanleihen und die Form der Renditekurve überprüfen will.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Notenbank hat angesichts der fortschreitenden Erholung von der Pandemie ihre Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung für vier der neun Regionen des Landes angehoben.

LEISTUNGSBILANZ JAPAN

Leistungsbilanz Nov nsb Überschuss 1,803 Bill JPY (PROG: Überschuss 471,1 Mrd JPY)

INFLATION CHINA

Der Inflationsdruck in China ist im Dezember gestiegen. Die abrupte Abkehr der chinesischen Regierung von der Null-Covid-Politik hat den Weg für eine wirtschaftliche Erholung geebnet. Der Verbraucherpreisindex stieg im Dezember um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, nachdem der Anstieg im November lediglich 1,6 Prozent betragen hatte. Das entsprach den Erwartungen. Zugleich verringerte sich der Erzeugerpreisindex im Dezember um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wohingegen die Prognose auf unveränderte Erzeugerpreise gelautet hatte.

BLACKROCK

Der Vermögensverwalter hat Stellenstreichungen angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es 500 Stellen ab, was weniger als 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Ein Sprecher verwies auf ein "beispielloses Marktumfeld".

WALT DISNEY

Zwischen Walt Disney und dem aktivistischen Investor Trian Fund Management LP bahnt sich ein Streit um einen Sitz im Board der Walt Disney Co an. Disney gab bekannt, dass Trian ihren Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Informanten zufolge auch darauf, einen Nachfolger für CEO Robert Iger zu finden.

FTX

Bei der bankrotten US-Kryptobörse sind Assets in Milliardenhöhe sichergestellt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und anderen liquiden Vermögenswerten aufgefunden. Zudem will es weitere Vermögenswerte mit einem Buchwert von insgesamt über 4,6 Milliarden Dollar verkaufen.

