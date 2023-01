Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgieva, befürchtet angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage eine weitere Zunahme sozialer Spannungen weltweit. "Wir haben erst den 12. Januar" und schon jetzt seien deutliche Spannungen aus unterschiedlichen Gründen in Brasilien, Peru, Bolivien, Kolumbien und Großbritannien sichtbar, sagte Georgieva. Wenn sich die derzeitige wirtschaftliche Lage auf die Arbeitsmärkte auswirke, könnten weitere Spannungen hinzukommen.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,50 Prozent angehoben und die Tür für eine weitere geldpolitische Straffung offen gelassen. Die Bank of Korea (BoK) hob den Sieben-Tage-Repo-Satz zum siebten Mal in Folge an, um die Inflation zu bekämpfen, die in letzter Zeit zwar nachgelassen hat, aber immer noch hoch ist.

TESLA

hat die Preise für einige in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken. Die Preissenkungen, die sich über die gesamte Tesla-Produktpalette erstrecken, dürften es einigen Käufern ermöglichen, sich für eine Steuergutschrift der US-Regierung in Höhe von 7.500 US-Dollar zu qualifizieren.

January 13, 2023