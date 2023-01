METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,85 1.920,35 -0,2% -3,50 +5,1%

Silber (Spot) 24,35 24,27 +0,4% +0,09 +1,6%

Platin (Spot) 1.065,70 1.071,65 -0,6% -5,95 -0,2%

Kupfer-Future 4,18 4,22 -0,8% -0,03 +9,8%

Der Goldpreis legte noch etwas zu nach den jüngsten Gewinnen aufgrund der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 1,2 Prozent.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR +++++

NATO

Die Türkei will ihre Blockade gegen einen Nato-Beitritt Schwedens vorerst nicht aufgeben. Die türkische Regierung sehe sich "nicht in der Lage", dem Parlament ein Gesetz zur Ratifizierung des Beitritts zu dem Verteidigungsbündnis vorzulegen, sagte der außenpolitische Berater von Präsident Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, am Samstag.

USA

- Nach dem jüngsten in einer Reihe von heftigen Stürmen mit starken Regenfällen in Kalifornien hat US-Präsident Joe Biden den Katastrophenzustand für den US-Bundesstaat ausgerufen. Biden habe zudem die Bewilligung von Bundesmitteln angeordnet, um die Hilfsarbeiten vor Ort zu unterstützen.

- Im Privathaus von US-Präsident Joe Biden sind fünf weitere Seiten an vertraulichen Dokumenten gefunden worden. Wie das Weiße Haus am Samstag mitteilte, wurden die Dokumente aus Bidens Zeit als Vizepräsident unter Barack Obama in einem Nebenraum der Garage entdeckt, als Bidens Rechtsberater Richard Sauber das Haus in Wilmington im Bundesstaat Delaware am Donnerstag besuchte.

- Die Republikaner im US-Kongress haben eine Untersuchung zu dem chaotischen Abzug der US-Armee aus Afghanistan eingeleitet. Der neue Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus, Michael McCaul, teilte mit, er habe bei US-Außenminister Antony Blinken eine Reihe von Unterlagen dazu angefordert, darunter Lageberichte der Geheimdienste und Kommunikation mit den radikalislamischen Taliban.

CHINA

Rund einen Monat nach Aufgabe der strikten Null-Covid-Politik hat China fast 60.000 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Zwischen 8. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 seien insgesamt 59.938 Todesfälle registriert worden, sagte eine hochrangige Vertreterin der Nationalen Gesundheitskommission, Jiao Yahui, am Samstag bei einer Pressekonferenz. Die Statistik berücksichtigt nur Todesfälle innerhalb medizinischer Einrichtungen, die tatsächlichen Todeszahlen dürften höher liegen.

BRASILIEN

Nach der gewaltsamen Stürmung des Präsidentenpalasts in Brasilia wird in der Sache nun auch gegen Ex-Präsident Jair Bolsonaro ermittelt. Ein Richter von Brasiliens Oberstem Gerichtshof gab der Forderung der Generalstaatsanwaltschaft statt, den rechtsradikalen Politiker auf eine Liste von Menschen zu setzen, gegen die wegen der Gewalt am 8. Januar ermittelt werden soll. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft ihm "Anstiftung und geistige Urheberschaft" vor.

KOLUMBIEN

Die Regierung und die Guerilla-Gruppe ELN treffen sich nach beiderseitigen Verstimmungen in der kommenden Woche erneut zu Friedensgesprächen. Kolumbiens Regierungsdelegation begrüße die "Gastfreundschaft Venezuelas", das am Mittwoch ein "außerordentliches Treffen mit der ELN-Delegation ausrichten werde", erklärte der offizielle Verhandlungsführer Otty Patino.

PERU

Die Regierung hat am Samstag wegen der anhaltenden Proteste gegen sie den Notstand in der Hauptstadt Lima und drei weiteren Regionen ausgerufen. Nach einem am Samstagabend im Amtsblatt veröffentlichten Dekret erlaubt es der 30 Tage geltende Ausnahmezustand der peruanischen Armee, einzugreifen, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Laut dem Dekret werden außerdem mehrere verfassungsmäßige Rechte ausgesetzt, so etwa die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit.

NEPAL

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. "Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt", sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder.

TESLA

Chef Elon Musk muss sich wegen Manipulation der Aktienmärkte durch einen Tweet im Jahr 2018 ab Dienstag vor einem Gericht im US-Bundesstaat Kalifornien verantworten. Wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte, wies Bundesrichter Edward Chen Musks Forderung zurück, das Verfahren von San Francisco in den Bundesstaat Texas zu verlegen, wohin Musk den Sitz von Tesla mittlerweile verlegt hat. Am Dienstag soll demnach die Auswahl der Geschworenen beginnen.

TWITTER

Der Kurzbotschaftendienst will offenbar Werbetreibende mit Vergünstigungen wieder auf seine Seite locken. Das Tech-Unternehmen biete Unternehmen kostenlose Werbefläche an, indem es Werbeausgaben für bis zu 250.000 US-Dollar verdoppelt, wie aus Mails hervorgeht, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Seit der Übernahme Twitters durch Elon Musk für 44 Milliarden Dollar ist das Werbegeschäft des Unternehmens stark rückläufig.

KONJUNKTUR INDONESIEN

Exporte Dez 23,83 Mrd USD

Importe Dez 19,94 Mrd USD

Handelsbilanz Dez Überschuss 3,89 Mrd USD (PROG Überschuss 4,01 Mrd USD)

