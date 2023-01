+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

CHINA - Tourismus

Der chinesische Tourismussektor hat sich wieder auf das Niveau vor der Pandemie erholt, nachdem die strengen Beschränkungen zur Eindämmungen von Covid-19 aufgehoben wurden. Laut dem Online-Reisebüro Trip.com haben die Buchungen für Hotels, Bed & Breakfast (B&B)-Übernachtungen und Touristentickets in den ersten vier Tagen des chinesischen Neujahrsfestes bis Mittwoch die Buchungen für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019 übertroffen. Auch die Auslandsreisen zogen während des siebentägigen Neujahrsfests an: Die Zahl der Buchungen von Flugtickets durch Festlandtouristen ins Ausland stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als das Vierfache, während sich die Zahl der Hotelbuchungen im Ausland mehr als verdoppelte, so Trip.com.

PHILIPPINEN

Das BIP ist im vierten Quartal 7,2 Prozent über Vorjahr ausgefallen, Ökonomen hatten ein Plus von 6,8 Prozent geschätzt. Zum Vorquartal wuchs es um 2,4 Prozent.

SÜDKOREA

Das BIP im vierten Quartal sank zum Vorquartal um 0,4 Prozent, etwas stärker als mit 0,3 Prozent erwartet. Zum Vorjahr legte es um 1,4 Prozent zu. Ökonomen hatten 1,5 Prozent geschätzt.

UKRAINE

Wenige Stunden nach der Zusage von Kampfpanzer-Lieferungen seitens Deutschlands und der USA hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die westlichen Verbündeten seines Landes auch um Langstreckenraketen und Kampfflugzeuge gebeten. "Je mehr Unterstützung unsere Helden an der Front von der Welt erhalten, desto schneller wird die russische Aggression beendet", sagte Selenskyj.

SMARTPHONE-MARKT

Der Smartphone-Markt hat Ende 2022 das bislang schwächste Quartal verzeichnet. Wie der Marktforscher International Data Corporation (IDC) berichtet, sanken die globalen Smartphone-Verkäufe um 18,3 Prozent auf 300,3 Millionen Stzück im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Gesamtjahr stand ein Minus von 11,3 Prozent zu Buche. Branchenführer war im vierten Quartal Apple mit einem Marktanteil von 24,1 Prozent, gefolgt von Samsung mit 19,4 Prozent.

QUALTRICS INTERNATIONAL

Die SAP-Tochter Qualtrics International hat das vierte Quartal besser als erwartet abgeschlossen und liegt mit der Gewinnprognose für 2023 deutlich über den Markterwartungen. Im vierten Quartal verzeichnete Qualtrics einen Umsatz von 389,1 Millionen Dollar, ein Plus von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und übertraf damit die Konsensprognose von 381 Millionen.

Derweil überprüft SAP überraschend den Verkauf der 2021 in den USA an die Börse gebrachten Tochter. Dies erfolge "im Einklang mit der strategischen Initiative der SAP, ihr Portfolio zu straffen". Eine finale Entscheidung, die Bedingungen und der Zeitpunkts seien abhängig von der Marktlage, behördlichen Genehmigungen und der Zustimmung des Aufsichtsrats.

TESLA

hat im vierten Quartal dank steigender Auslieferungen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert, aber nicht in allen Punkten überzeugt. Der Gewinn stieg auf 3,69 (Vorjahr 2,3) Milliarden Dollar. Analysten hatten mit 3,8 Milliarden gerechnet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,19 Dollar, verglichen mit einer Erwartung von 1,13 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 24,32 (17,7) Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten 24,67 Milliarden erwartet. Den bisherigen Ausblick behielt Tesla im Wesentlichen bei. Im laufenden Jahr will Tesla 1,8 Millionen Fahrzeuge herstellen. Die Wall Street rechnete bislang mit 1,9 Millionen Fahrzeugen.

