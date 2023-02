Im Streit zwischen US-Präsident Joe Biden und den Republikanern um die Anhebung der Schuldenobergrenze hat auch ein Spitzentreffen beider Seiten keine Einigung gebracht. Sein Gespräch mit Biden sei gut verlaufen, berichtete der Vorsitzende des von den Republikanern beherrschten Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Es gebe aber noch immer "unterschiedliche Standpunkte". Und es habe auch "keine Vereinbarungen, keine Versprechen" gegeben.

INNENPOLITIK PERU

Inmitten der gewaltsamen Proteste gegen die Regierung in Peru hat das Parlament erneut gegen Neuwahlen noch in diesem Jahr gestimmt.

GELDPOLITIK BRASILIEN

Die brasilianische Notenbank hält beim Leitzins weiter still. Sie beließ den Selic genannten Zins auf dem Sechsjahreshoch von 13,75 Prozent, wo er seit August 2022 verharrt.

INFLATION SÜDKOREA

Verbraucherpreise Jan +5,2% (PROG: +4,9%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Jan +0,8% (PROG: +0,5%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Jan +4,1% gg Vorjahr, +0,6% gg Vormonat

META PLATFORMS

Der Facebook-Konzern hat im Schlussquartal zwar einen Umsatzrückgang verbucht, für das laufende Geschäftsjahr aber eine Umsatzspanne in Aussicht gestellt, die den oberen Rand die Markterwartungen übertrifft. Zudem kündigte der US-Konzern trotz laufender Kostensenkungen weitere Aktienrückkäufe an. Im vierten Quartal verbuchte der Konzern jedoch das dritte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang. Außerdem brach der Gewinn deutlich ein, auch weil das Unternehmen massiv in sein "Metaverse" investierte.

MERCURY SYSTEMS

Der Technologiekonzern steht womöglich zum Verkauf. Der Board habe eine strategische Überprüfung eingeleitet, teilte die Gesellschaft mit.

