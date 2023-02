METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.874,74 1.870,90 +0,2% +3,84 +2,8%

Silber (Spot) 22,40 22,28 +0,5% +0,12 -6,6%

Platin (Spot) 975,33 974,55 +0,1% +0,78 -8,7%

Kupfer-Future 4,06 4,04 +0,6% +0,02 +6,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In dem für Gold eher ungünstigen Umfeld aus festem Dollar und steigenden Marktzinsen hielt sich das Edelmetall wacker, die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent. Zuletzt hatte es einige positive Analystenstimmen zum Goldpreis gegeben.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

POLITIK CHINA / USA

China gibt zu, den über Lateinamerika entdeckten Ballon gestartet zu haben, und beschrieb ihn mit ähnlichen Worten wie den mutmaßlichen Überwachungsballon, den die USA am Wochenende abgeschossen haben. Das Pentagon behauptete am Wochenende, der zweite Ballon sei über Mittel- und Südamerika gesehen worden, und bezeichnete ihn als Teil einer Flotte von Überwachungsballons, die von China betrieben werden. Diese Ankündigung folgte auf die Entscheidung, einen anderen Ballon dieser Art, der am Samstag über den USA flog, abzuschießen. Die Trümmerteile dieses Ballons sollen nicht an China zurückgegeben werden, wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, sagte. Vielmehr erhofften sich die USA von der Untersuchung der geborgenen Teile weitere Erkenntnisse zu dem Ballon.

BESTEUERUNG AKTIENRÜCKKÄUFE USA

US-Präsident Joe Biden will eine Vervierfachung der im Januar in Kraft getretenen Steuer von 1 Prozent auf Aktienrückkäufe vorschlagen. Das soll nach Angaben des Weißen Hauses die Unternehmen dazu bringen, in ihr Wachstum zu investieren statt die Aktien-Rendite zu steigern.

FED

Die US-Notenbank könnte die Zinssätze nach Einschätzung des Präsidenten der Atlanta-Fed nach dem erstaunlich starken Arbeitsmarktbericht möglicherweise etwas stärker als bisher erwartet anheben, um die Inflation zu dämpfen. Raphael Bostic sagte in einem Interview mit Bloomberg, dass ein robuster Arbeitsmarkt wahrscheinlich daraufhin deute, dass die Notenbanker ein wenig mehr Arbeit vor sich hätten. "Und ich würde erwarten, dass dies dazu führen würde, dass wir die Zinssätze stärker anheben, als ich es im Moment prognostiziert habe", sagte er.

BAIDU

im nächsten Monat ebenfalls einen Chatbot mit künstlicher Intelligenz (KI) auf den Markt bringen und verschärft damit den KI-Wettlauf in der Technologiebranche. Die Aktie des Konzerns stieg nach der Ankündigung um bis zu 16 Prozent.

GOOGLE

hat nach dem Erfolg der Software ChatGPT einen eigene KI-Chatbot namens Bard entwickelt. Die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierende Software werde zunächst einem begrenzten Personenkreis zu Testzwecken zur Verfügung gestellt, kündigte Google-Chef Sundar Pichai am Montag an. In den kommenden Wochen werde das Programm der breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

