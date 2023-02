Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 2,2 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Zuwachs von 6,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 5,3 Millionen Barrel nach plus 2,7 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 1,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,4 Millionen Barrel.

BOEING

streicht rund 2.000 Stellen. Davon betroffen sind in erster Linie Mitarbeiter im Finanz- und Personalbereich.

EBAY

streicht als Reaktion auf das schwache makroökonomische Umfeld 500 Stellen. Das entspricht rund 4 Prozent der Belegschaft.

MICROSOFT

integriert die Künstliche Intelligenz hinter dem Chatbot ChatGPT in seine Suchmaschine Bing.

ZOOM

hat die Entlassung von 1.300 Mitarbeitern bzw. 15 Prozent der Belegschaft angekündigt.

