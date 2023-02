Für den Präsidenten der Federal Reserve von Philadelphia, Patrick Harker, ist der Arbeitsmarkt derzeit "zu heiß", um auf eine Rezession hinzudeuten. Die Fed müsse die Zinsen weiter in Schritten von 25 Basispunkten erhöhen, bis sie bei über 5 Prozent lägen, sagte er. "Sie werden über 5 Prozent liegen - wie viel darüber, wird sich zeigen".

INDONESIEN - Außenhandel

Die indonesische Handelsbilanz zeigt für Januar einen Überschuss von 3,87 Milliarden Dollar, mehr als mit 3,27 Milliarden von Ökonomen geschätzt.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 10,5 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,8 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwocherwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,5 Millionen.

AIRBNB

hat dank der weltweiten Rückkehr der Reiselust erstmals einen Jahresgewinn einfahren können und 1,9 Milliarden Dollar verdient. Im Jahr zuvor war noch ein Verlust von 352 Millionen Dollar angefallen. Vor allem in den letzten drei Monaten des vergangenen Jahres zog die Buchungsnachfrage stark an. Auch in diesem Jahr laufe das Geschäft gut an, so Airbnb.

TESLA

Der langjährige Tesla-Investor Ross Gerber hat einem Medienbericht zufolge mitgeteilt, dass er sich um einen Sitz im Board bemühen will, um den Einfluss von CEO Elon Musk einzudämmen. Laut Gerber haben Musks massive Verkäufe von Tesla-Aktien zur Finanzierung seines Twitter-Kaufs und die schlechte Kommunikation dem Elektroautohersteller geschadet haben, ebenso wie Musks jüngste Konzentration auf Twitter.

