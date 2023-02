US-Präsident Joe Biden will auch künftig Flugobjekte abschießen lassen, die eine Gefährdung für die USA darstellen könnten. Er kündigte auch an, nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über der US-Ostküste mit Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen zu wollen. "Ich erwarte, mit Präsident Xi zu sprechen, und hoffe, dass wir der Sache auf den Grund gehen werden", sagte Biden. "Ich entschuldige mich nicht dafür, diesen Ballon abgeschossen zu haben." Zu drei anderen seitdem abgeschossenen Flugobjekten sagte Biden: "Wir wissen noch nicht genau, was diese drei Objekte waren, aber derzeit weist nichts darauf hin, dass sie in Verbindung zu Chinas Spionageballon-Programm standen oder dass sie Überwachungsvehikel irgendeines anderen Landes waren".

Die nachlassende Nachfrage nach PCs hat der chinesischen Lenovo Group im dritten Geschäftsquartal einen erheblichen Gewinn- und Umsatzrückgang beschert. Der Nettogewinn brach um ein Drittel auf 437 Millionen Dollar ein. Der Umsatz sank um knapp ein Viertel auf 15,3 Milliarden.

CFO Vasant Prabhu wird Visa zum 30. September verlassen. Er war 2015 von NBCUniversal zu Visa gekommen.

