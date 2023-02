Der Facebook-Mutterkonzern führt einen kostenpflichtigen Abonnementdienst ein, mit dem Nutzer unter anderem ihre Konten verifizieren lassen können. Das Bezahlmodell starte in dieser Woche in Australien und Neuseeland, teilte Meta-Chef Mark Zuckerberg mit.

Der Softwarekonzern schränkt die Nutzung seiner überarbeiteten Bing-Suchmaschine ein, die neuerdings die Technologie des Chatbots ChatGPT verwendet. Die Amerikaner reagieren damit auf eklatante Fehler und beunruhigende Antworten des Chatbots in zahlreichen Tests.

Ein Tesla-Fahrer in Kalifornien ist gestorben, nachdem er auf einer Autobahn mit einem Feuerwehrauto zusammengestoßen war. Der Unfall ereignete sich zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Behörden Zusammenstöße von Tesla-Fahrzeugen mit stehenden Einsatzfahrzeugen unter die Lupe nehmen. Der Tesla krachte gegen 4 Uhr morgens auf der Interstate 680 in einen Lastwagen des Contra Costa County Fire Protection District, der quer über zwei Fahrspuren geparkt war, um den Verkehr zu blockieren, während Polizeibeamte beim Abschleppen eines Fahrzeugs halfen, sagte eine Sprecherin des Feuerschutzbezirks.

February 20, 2023 01:43 ET (06:43 GMT)