Ein hochrangiger Vertreter der Bank of Japan (BoJ) hat erklärt, dass die Zentralbank in der Zukunft eine Überprüfung ihrer Geldpolitik vornehmen müsse, obwohl die Beibehaltung der lockeren Geldpolitik im Moment angemessen sei. "Ich glaube, dass es irgendwann in der Zukunft notwendig ist, den politischen Rahmen der Bank und das Inflationsziel zu untersuchen und zu überprüfen und dabei ein Urteil über das Gleichgewicht zwischen Wirkungen und Nebenwirkungen ihrer Politik zu fällen", sagte Naoki Tamura, Mitglied des BoJ-Direktoriums.

NEUSEELAND - Geldpolitik

Die Reserve Bank of New Zealand hat die Zinssätze weiter erhöht, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Sie hob den offiziellen Bargeldsatz um 50 Basispunkte auf 4,75 Prozent an und warnte, dass der Kampf gegen die Inflation noch lange nicht vorbei sei.

LG ENERGY SOLUTION / FORD / KOC

gründet ein Joint Venture zur Herstellung von Batterien mit dem Autobauer Ford und seinem türkischen Partner KOC Holding. Es soll bis 2026 ein Werk in der Nähe der türkischen Hauptstadt Ankara gebaut werden, in dem zunächst Batterien mit einer Kapazität von 25 Gigawattstunden pro Jahr gefertigt werden, die später auf 45 GWh erweitert werden könnten.

MCKINSEY

will tausende Arbeitsplätze abbauen. Die Consultingfirma, die dafür bekannt ist, Unternehmen bei der Rationalisierung ihrer Arbeitsabläufe zu helfen, könnte bis zu 2.000 Stellen streichen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

NEWS CORP/COSTAR

News Corp wird die Tochter Move Inc, zu der die Immobilienwebseite Realtor.com gehört, doch nicht an CoStar verkaufen. CoStar hatte mit News Corp über eine Übernahme von Move für 3 Milliarden Dollar verhandelt. News Corp will weiterhin Möglichkeiten ausloten, um Wert in seinem digitalen Immobilienangebot zu schaffen. Laut mit den Angaben vertrauten Personen hat der Medienkonzern Interessensbekundungen von anderen Parteien an Move erhalten.

RIO TINTO

hat 2022 aufgrund niedrigerer Eisenerz- und Kupferpreise einen 41-prozentigen Gewinnrückgang auf 12,42 Milliarden Dollar verzeichnet. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 13,28 (Vorjahr: 21,38) Milliarden Dollar, Analysten hatten mit 13,39 Milliarden gerechnet. Rio Tinto kündigte eine Schlussdividende von 2,25 Dollar je Aktie an, wodurch sich eine Gesamtausschüttung von 4,92 (7,93) Dollar je Aktie ergibt.

