Die US-Notenbanker haben sich bei ihrer Sitzung am 1. Februar mehrheitlich für eine Verlangsamung der Zinserhöhungen ausgesprochen. Dies sei der beste Weg, um die Risiken einer zu starken oder zu schwachen Inflationsbekämpfung auszugleichen, wie aus dem am Mittwochabend veröffentlichen Protokoll hevorgeht. Einige warnten aber auch vor den Gefahren einer zu frühen Verlangsamung oder der Einstellung der Zinserhöhungen. "Einige Teilnehmer merkten an, dass eine nicht ausreichend restriktive Politik die jüngsten Fortschritte bei der Eindämmung des Inflationsdrucks aufhalten könnte", heißt es im Protokoll weiter. Die Diskussionen legen nahe, dass eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte auf der nächsten Sitzung am 21. und 22. März wahrscheinlich ist.

USA - Geldpolitik

Der Präsident der Federal Reserve von New York, John Williams, hat das Inflationsziel der Notenbank bekräftigt. "Wir werden die Inflation zähmen", sagte Williams. Die Fed habe sich vorgenommen, die Inflation über die nächsten Jahre auf 2 Prozent zu drücken. Die Notenbank müsse ihre Zinspolitik nutzen, um Angebot und Nachfrage wieder in ein Gleichgewicht zu bringen und die Preisstabilität wieder herzustellen.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 9,9 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,9 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 2,0 Millionen und bei Benzin ein Plus von 0,4 Millionen Barrel.

EBAY

hat im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet. Der Betreiber des gleichnamigen Internet-Auktionshauses verdiente netto 672 (Vorjahr: 1.970) Millionen Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,07 Dollar, der Umsatz sank auf 2,51 (2,61) Milliarden Dollar. Analysten hatten den Umsatz auf 2,47 Milliarden geschätzt und das bereinigte Ergebnis je Aktie auf 1,07 Dollar. Für das erste Quartal stellt Ebay ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,05 bis 1,09 Dollar und einen Umsatz von 2,46 bis 2,5 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten hatten bislang mit 1,07 Dollar bzw 2,37 Milliarden gerechnet.

META

Die Facebook-Muttergesellschaft bereitet laut Washington Post eine neue Runde von Stellenstreichungen vor, bei der tausende von Mitarbeitern betroffen sein könnten. Der geplante Arbeitsplatzabbau solle den bereits Anfang November angekündigten 11.000 Entlassungen hinzukommen. Zudem plane Meta, einige Führungskräfte in niedrigere Positionen zu versetzen und so die Führungsebenen zu verschlanken.

MODERNA / MERCK & CO

Die beiden Pharmaunternehmen haben für ihren Krebsimpfstoffkandidaten von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Bezeichnung "Breakthrough Therapy" erhalten. Die Bezeichnung, die eine beschleunigte Prüfung eines Kandidaten ermöglicht, wurde nach einer Phase-2b-Studie eines personalisierten Impfstoffs erteilt.

February 23, 2023 01:46 ET (06:46 GMT)