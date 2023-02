Der Goldpreis erholte sich etwas von den jüngsten Abgaben. Die Feinunze verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 1.817 Dollar. Ein fester Dollar und steigende Renditen hatten das zinslose Edelmetall zuletzt auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gedrückt.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

CORONA-PANDEMIE / HONGKONG

Nach fast 1.000 Tagen schafft Hongkong die Corona-Maskenpflicht ab. "Ich erkläre hiermit, dass die Maskenpflicht von morgen an komplett wegfällt", sagte Regierungschef John Lee am Dienstag in einer kurzen Pressekonferenz. Dies gelte für alle öffentlichen Bereiche in der chinesischen Sonderverwaltungszone - egal ob in Gebäuden oder im Freien.

KONJUNKTUR AUSTRALIEN

Jan Einzelhandelsumsatz saisonbereinigt +1,9% (PROG: +1,2%)

KONJUNKTUR JAPAN

Einzelhandelsumsatz Supermärkte Jan +5,3% gg Vj

Einzelhandelsumsatz Jan +6,3% gg Vorjahr

Industrieproduktion Jan -4,6% (PROG: -2,7%) gg Vm

CHATGPT / META / SNAP

Die KI-Technologie hinter dem Chatbot ChatGPT von OpenAI soll auch beim Facebook-Konzern Meta Platforms und bei der Snapchat -Mutter Snap Inc zum Einsatz kommen. Meta hat eine Arbeitsgruppe zum Einsatz der Technologie im gesamten Konzern eingesetzt, wie CEO Mark Zuckerberg via Instagram mitteilte. Auch Snap signalisierte am Montag, dass es auf die Technologie von OpenAI setzt.

TIKTOK

Die umstrittene Internet-App Tiktok muss laut einer Anordnung des Weißen Hauses von allen mobilen Geräten von US-Bundesbehörden gelöscht werden. Grund sind massive Datenschutzbedenken und vor allem Befürchtungen über einen möglichen Zugriff des chinesischen Staates auf den chinesischen Mutterkonzern von Tiktok, Bytedance.

February 28, 2023 01:33 ET (06:33 GMT)