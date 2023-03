+++++ MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR +++++

JAPAN - Geldpolitik

Hajime Takata, Vorstandsmitglied bei der Bank of Japan (BoJ), ist der Ansicht, die Notenbank sollte ihre lockere Geldpolitik fortsetzen, weil die Inflation wahrscheinlich unter die 2-Prozent-Zielmarke fallen werde. "Wir müssen die geldpolitische Lockerung geduldig fortsetzen und gleichzeitig die Auswirkungen einer groß angelegten Lockerung auf das Funktionieren des Marktes im Auge behalten", sagte er. Die BoJ müsse im Gegensatz zur Fed oder der EZB nicht zu einer Straffung der Geldpolitik übergehen, denn die Inflationsrate in Japan sei im Vergleich relativ niedrig.

USA - Politik

In einem Streit um die Ausgestaltung von Rentenfonds hat der US-Senat gegen Präsident Joe Biden gestimmt - und damit das erste Veto des Staatschefs in seiner Amtszeit wahrscheinlich gemacht. In dem Streit geht es darum, ob sogenannte ESG-Kriterien bei Investmententscheidungen bei Rentenfonds eine Rolle spielen sollen oder nicht. Biden will durchsetzen, dass diese Kriterien berücksichtigt werden können.

