Die US-Regierung will nach chinesischen Investitionen im Inland nun auch US-Investitionen in China ins Visier nehmen, um den möglichen Transfer sensibler Technologien zu unterbinden. Das Finanz- und das Handelsministerium arbeiten an einem neuen Regelwerk, mit dem sich US-Investitionen in fortschrittliche Technologien im Ausland untersagen lassen, die ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen könnten. Das geht aus Berichten beider Ministerien hervor.

ALTRIA

hat sich aus dem E-Zigaretten-Unternehmen Juul Labs zurückgezogen.

AMAZON

setzt bei seinen kassenlosen Geschäften den Rotstift an. Acht dieser Läden unter dem Namen Amazon Go, in denen die Kunden ohne Kasse über ihre Smartphone-App bezahlen, sollen zum 1. April schließen.

SOFTBANK / ARM

Der britische Chipdesigner Arm dürfte einem Agenturbericht zufolge im April einen vertraulichen Antrag für einen Börsengang in den USA stellen. Die Tochter des japanischen Technologiekonzerns Softbank wolle samit mindestens 8 Milliarden Dollar erlösen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Die Vorbereitungen für den Börsengang dürften in den nächsten Tagen beginnen. Das Unternehmen hoffe auf eine Bewertung von über 50 Milliarden Dollar.

TESLA

will seinen Absatz in den USA mit günstigeren Angeboten ankurbeln. Der Elektroautohersteller senkte seine Preise für das Model S und das Model X.

March 06, 2023 02:05 ET (07:05 GMT)