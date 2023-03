In den USA wächst einem Geheimdienstbericht zufolge die Sorge, dass China seine starke Stellung in internationalen Lieferketten für mehr politischen und militärischen Einfluss in der Welt ausnutzen könnte.

USA/EU

Die USA und die EU machen Fortschritte bei der Ausarbeitung eines Handelsabkommens, das sich auf kritische Rohstoffe wie Lithium und Nickel konzentriert. Präsident Biden und die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, werden über das Vorhaben diskutieren, das die Abhängigkeit von China verringern soll. Die Gespräche sind ein erster Schritt auf dem Weg zur Bildung eines Zusammenschlusses von Käufern kritischer Materialien, die für den Übergang zu sauberer Energie von zentraler Bedeutung sind.

USA - Geldpolitik

Für die Besetzung des freigewordenen Postens des Vize-Chairman der US-Notenbank kristallisiert sich offenbar eine Lösung heraus. Janice Eberly, Finanzprofessorin an der Northwestern University, sei die führende Kandidatin für den Job, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen. Eberly hat während der Obama-Regierung als führende Ökonomin im Finanzministerium gearbeitet. Lael Brainard war als Fed-Vize zurückgetreten, um als Top-Wirtschaftsberaterin im Weißen Haus zu arbeiten.

USA - Haushalt

US-Präsident Joe Biden will das Haushaltsdefizit des Landes über zehn Jahre um insgesamt knapp 3 Billionen Dollar senken. Dazu sollten unter anderem die Steuern für "Reiche und große Unternehmen" erhöht werden, sagte eine Sprecherin. Außerdem sollten "unnötige Ausgaben" zugunsten von Sonderinteressen wie der Pharmabranche und der Erdölindustrie gestrichen werden. Biden wird am Donnerstag seinen Budgetvorschlag für das kommende Haushaltsjahr

USA - Konjunktur

Die Wirtschaftstätigkeit hat Anfang 2023 laut dem Beige Book der US-Notenbank zufolge leicht zugenommen. Sechs Bezirke meldeten keine oder nur geringe Veränderungen der Wirtschaftsaktivität seit dem letzten Bericht, während sechs Bezirke angaben, dass die Wirtschaftsaktivität in bescheidenem Tempo zunahm. Die Beschäftigung nahm in den meisten Bezirken weiter leicht bis mäßig zu, obwohl einige Unternehmen einen Einstellungsstopp verhängten und vereinzelt von Entlassungen berichteten. Der Inflationsdruck war weiterhin verbreitet, wenngleich sich der Preisanstieg in vielen Bezirken abschwächte.

ELI LILLY

hat mit einem experimentellen Medikament zur Behandlung von Alzheimer einen Rückschlag erlitten. In einer Studie konnten Gedächtnisverluste bei gesunden älteren Menschen mit einem hohen Risiko, an Alzheimer zu erkranken, nicht verhindert werden.

MICROSOFT/ACTIVISION BLIZZARD

hat für die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard ein weiteres Zugeständnis gemacht. Nach ähnlichen Vereinbarungen mit Nvidia und Nintendo, Activisions größte Spiele auf deren Plattformen anzubieten, ist der US-Softwarekonzern bereit, dies auch für die Playstation von Sony tun.

SILVERGATE CAPITAL

wird abgewickelt, alle Einlagen bei der Bank werden ausgezahlt. Zur Begründung führte die Bank den Ansturm ihrer Kunden an, der sie gezwungen hatte, Vermögenswerte mit einem hohen Verlust zu verkaufen, um Abhebungen im Wert von Milliarden von Dollar zu decken. Die Abwicklung folgt dem Niedergang der Kryptoindustrie im Allgemeinen, der sich nach dem Zusammenbruch von FTX Ende vergangenen Jahres nochmals zum Schlechteren gewendet hat.

