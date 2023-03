Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,3 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht.Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 1,5 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,4 Millionen Barrel.

Die Beziehungen zwischen der Telekom und Huawei sind möglicherweise enger als bekannt. Beide Unternehmen haben nach Handelsblatt-Informationen im Jahr 2019 einen Pakt geschlossen, der US-Sanktionen umgangen haben könnte. Dem Handelsblatt liegt der unterschriebene Vertrag vor. Das Ziel der Vereinbarung sei es gewesen, "ein potenzielles Versorgungsrisiko in Bezug auf Huawei-Produkte zu verhindern, die Komponenten aus den USA enthalten", heißt es in dem Dokument. Wichtige Ersatzteile sollten "in europäischen Lagerhäusern von Huawei gelagert und verwaltet", einzelne Huawei-Geräte sogar schon vorsorglich an die Telekom geliefert werden.

Für Produkte von Microsoft müssen IT-Manager künftig deutlich mehr Budget einplanen: Der US-Konzern hat Unternehmenskunden für mehrere Cloud-Dienste deutliche Preissteigerungen angekündigt, zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren. Microsoft plant ab dem 1. April eine "einheitliche Preisgestaltung", die den Wechselkurs der jeweiligen Landeswährung zum US-Dollar widerspiegele. In diesem Zuge steigen im Euro-Raum die Preise für Produkte wie Office 365 um 11 Prozent. Zudem will der Konzern die Preise zweimal jährlich an Wechselkursschwankungen anpassen.

hat in seinem Drittquartal 2022/23 mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Die Bruttomarge reduzierte sich allerdings um 330 Basispunkte auf 43,4 Prozent. Und die Lagerbestände beliefen sich auf 8,9 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies sei auf "höhere Produktkosten und erhöhte Frachtkosten" zurückzuführen, so das Unternehmen.

Die frühere Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank, die SVB Financial Group, kann nicht auf etwa 2 Milliarden US-Dollar zugreifen, die sie bei der gescheiterten Bank hinterlegt hatte. Dies ist der Fall, seit die Aufsichtsbehörden die Konten des Unternehmens eingefroren haben und prüfen, ob SVB Financial sich an den mit dem Scheitern der Bank verbundenen Kosten beteiligen sollte.

CEO Shou Zi Chew will nach eigenen Aussagen am Donnerstag bei einer Anhörung vor dem US-Kongress eine Reihe von weitreichenden Versprechen zur Sicherheit der Plattform abgeben. Laut vorab verbreitetem Redetext wird Chew versprechen, dass die Sicherheit auf Tiktok, das der chinesischen Bytedance Ltd. gehört, oberste Priorität haben wird - insbesondere für Teenager. Er werde auch versprechen, die Daten der US-Nutzer vor ausländischem Zugriff zu schützen und die Plattform frei von staatlichen Eingriffen zu halten.

