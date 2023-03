Die mexikanische Zentralbank hat zum 15. Mal in Folge den Leitzins erhöht. Gleichzeitig verlangsamte sie das Tempo der geldpolitischen Straffung, weil die Inflation Anzeichen einer Abschwächung zeigt. Der Zielwert für den Tagesgeldsatz wurde um einen Viertelprozentpunkt auf 11,25 Prozent angehoben.

NATO

Finnland kann nach einer monatelangen Hängepartie der Nato beitreten. Das türkische Parlament stimmte als letzte Volksvertretung der 30 Nato-Staaten mit den Stimmen aller 276 teilnehmenden Abgeordneten für die Ratifizierung des finnischen Antrags auf die Aufnahme in das Militärbündnis.

USA

Als erster früherer Präsident der US-Geschichte ist Donald Trump wegen einer Schweigegeldaffäre angeklagt worden - ein historischer Schritt mit potenziell gewaltigen politischen Auswirkungen. Die zuständige Grand Jury in New York stimmte für eine Anklageerhebung gegen Trump wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor der Präsidentschaftswahl 2016.

FORD

hat den Einstiegspreis für den vollelektrischen F-150 Lightning erneut erhöht, nachdem die Produktion und Auslieferung wegen eines Batterieproblems vorübergehend gestoppt worden war. Der billigste Elektro-Lkw des Unternehmens kostet jetzt 59.974 Dollar. Der batteriebetriebene Pick-up war vor einem Jahr auf den Markt gekommen, zum Einstiegspreis von etwa 40.000 Dollar.

RIO TINTO/FIRST QUANTUM

trennt sich von der Mehrheit am La-Granja-Kupferprojekt in Peru, eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. First Quantum Minerals übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung und zahlt dafür 105 Millionen Dollar an Rio Tinto.

March 31, 2023 02:07 ET (06:07 GMT)