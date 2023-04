Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 4,3 Millionen Barrel gemeldet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,5 Millionen Barrel nach minus 4,0 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten der staatlichen Energy Information Administration (EIA), die am Mittwoch veröffentlicht werden, erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,6 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,7 Millionen Barrel.

Die Prüfungs- und Beratungsgeschäftsgesellschaft Ernst & Young hat ihren Plan zur eigenen Aufspaltung gestoppt. Die US-Partner hätten gegen den Vorschlag Einspruch erhoben, berichteten das Wall Street Journal und die Financial Times am Dienstag.

will 1,8 Milliarden kanadische Dollar (rund 1,22 Milliarden Euro) in Kanada investieren, um ihren Montagekomplex im Süden Ontarios in ein Zentrum zur Herstellung von Elektrofahrzeugen umzuwandeln.

