EUR/USD 1,0988 -0,0% 1,0992 1,0924 +2,7%

EUR/JPY 146,41 +0,0% 146,34 146,07 +4,3%

EUR/GBP 0,8800 -0,0% 0,8804 0,8793 -0,6%

GBP/USD 1,2487 +0,0% 1,2482 1,2423 +3,2%

USD/JPY 133,25 +0,1% 133,13 133,71 +1,6%

USD/KRW 1.313,07 -0,7% 1.322,45 1.328,04 +4,1%

USD/CNY 6,8737 -0,0% 6,8748 6,8870 -0,4%

USD/CNH 6,8788 -0,0% 6,8798 6,8930 -0,7%

USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8487 7,8500 +0,5%

AUD/USD 0,6703 +0,2% 0,6693 0,6656 -1,6%

NZD/USD 0,6213 -0,0% 0,6215 0,6190 -2,2%

BTC/USD 30.093,78 +0,4% 29.966,77 30.023,45 +81,3%

Der Dollar geriet mit den Inflationsdaten unter Druck, so dass der Euro im Hoch in die Nähe der Marke von 1,10 Dollar kletterte. Der Dollarindex verlor 0,6 Prozent. Am Markt wurden mit den Inflationsdaten insgesamt weniger Zinserhöhungen eingepreist. Zudem senkten die Fed-Mitglieder ihre Erwartungen an den Zinsgipfel.

WTI/Nymex 83,02 83,26 -0,3% -0,24 +3,2%

Brent/ICE 87,02 87,33 -0,4% -0,31 +2,6%

Die Erdölpreise zogen (um rund 2%) an - auf die höchsten Stände seit Mitte November 2022. Zwar hatten sich die US-Rohöllagerbestände auf Wochensicht entgegen den Erwartungen etwas ausgeweitet, dafür nahmen aber die Benzinbestände ab, obwohl Analysten hier einen Lageraufbau prognostiziert hatten. Auch die Dieselvorräte sanken. Gestützt wurde Rohöl auch vom schwachen Dollar. Die Aussicht auf eine US-Rezession dürfte die Nachfrage mittelfristig senken, warnte ein Händler.

Gold (Spot) 2.017,27 2.014,30 +0,1% +2,97 +10,6%

Silber (Spot) 25,43 25,53 -0,4% -0,09 +6,1%

Platin (Spot) 1.017,65 1.020,00 -0,2% -2,35 -4,7%

Kupfer-Future 4,06 4,08 -0,5% -0,02 +6,4%

Der Goldpreis legte mit der Dollarschwäche und den gesunkenen Marktzinsen um 0,6 Prozent auf 2.015 USD und damit den höchsten Stand seit knapp einer Woche zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

ALIBABA / SOFTBANK

Softbank trennt sich vom Großteil seiner Beteiligung an Alibaba. Wie die Financial Times auf Basis einer Analyse von Eingaben an die US-Börsenaufsicht SEC berichtet, hat Softbank dieses Jahr über Forward-Kontrakte bereits Alibaba-Aktien im Volumen von 7,2 Milliarden US-Dollar verkauft. Damit sinke die Beteiligung auf nur noch 3,8 Prozent. Laut Financial Times verkauft Softbank seine Aktien jetzt zu einem Preis vergleichbar mit dem Kaufpreis 2014.

IBM

prüft nach Angaben informierter Personen den Verkauf seines Wetterdiensts. Die Sparte könnte mit mehr als 1 Milliarde Dollar bewertet werden.

TWITTER

hat den Gerichten mitgeteilt, dass der Konzern einen neuen Firmennamen in einem neuen US-Bundesstaat hat: X Corp, ein in Nevada eingetragenes Unternehmen. Das bisherige Domizil von Twitter war Delaware. Die Social-Media-Plattform trägt auf den Smartphones und Computern der Nutzer zwar immer noch den Namen Twitter, aber die "Twitter Inc wurde mit X Corp verschmolzen und existiert nicht mehr", heißt es in einem juristischen Schriftstück, mit dem ein Bundesgericht in Florida vergangene Woche über die Änderung informiert wurde.

WARNER BROS. DISCOVERY

hat "Max" vorgestellt, eine neue Streaming-Plattform, die HBO-Inhalte mit Discovery+-Tarifen sowie einer Reihe neuer Inhalte kombinieren wird - viele davon basieren auf früheren beliebten Shows und Filmen. Der neue Dienst soll am 23. Mai in Betrieb gehen, teilte der Unterhaltungskonzern am Mittwoch mit. Bestehende HBO Max-Abonnenten werden mit dem Start auf die neue Plattform umgestellt.

April 13, 2023 01:41 ET (05:41 GMT)