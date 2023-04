Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent. Der unveränderte LPR wurde vom Markt weithin erwartet, nachdem die PBoC am Montag den wichtigsten Leitzins - den Zinssatz der mittelfristigen Kreditfazilität, der für die Preisgestaltung der LPR verwendet wird - konstant gelassen hatte.

USA - Konjunktur

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Neun Bezirke meldeten entweder keine oder nur eine geringfügige Veränderung, während drei Bezirke ein leichtes Wachstum meldeten, wie aus dem neuesten Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank hervorgeht. Die Verbraucherausgaben wurden im Allgemeinen als stagnierend bis leicht rückläufig eingeschätzt, wobei weiterhin von einem moderaten Preisanstieg berichtet wurde. Mehrere Distrikte stellten der Erhebung zufolge fest, dass die Banken ihre Kreditvergabestandards angesichts der gestiegenen Unsicherheit und der Sorge um die Liquidität verschärften. Das Beschäftigungswachstum schwächte sich etwas ab, mehrere Bezirke meldeten ein langsameres Wachstumstempo als im vorherigen Beige-Book-Berichten.

SCHULDENSTREIT USA

Im Schuldenstreit in den USA haben die oppositionellen Republikaner einen Gesetzentwurf vorgelegt, der im Gegenzug für eine Anhebung der Schuldenobergrenze massive Ausgabenkürzungen vorsieht.

ALCOA

hat im ersten Quartal bei sinkenden Umsätzen den Verlust um 39 Prozent reduziert. Der Aluminiumhersteller machte ein Minus von 231 Millionen Dollar, nach 469 Millionen im Vorjahresquartal. Pro Aktie betrug der Verlust 1,30 (2,49) Dollar. Bereinigt und je Aktie lag er bei 0,23 Dollar. Von Factset befragte Analysten erwarteten einen bereinigten Verlust von nur 0,03 Dollar. Der Umsatz ging um 19 Prozent auf 2,67 Milliarden Dollar zurück. Hier hatten Analysten mit 2,76 Milliarden gerechnet. Gegenüber dem Vorquartal sei der Umsatz dank höherer Verkaufspreise stabil geblieben.

RIO TINTO

hat im ersten Quartal eine Rekordmenge an Eisenerz aus seinen riesigen australischen Bergbaubetrieben geliefert. Die Schätzung für die Kupferproduktion im Gesamtjahr senkte das Unternehmen jedoch wegen eines Förderbandausfalls in seiner Kennecott-Mine in der Nähe von Salt Lake City, Utah.

TESLA

hat vor dem Hintergrund einer Welle von Preissenkungen im ersten Quartal einen Gewinnrückgang von 24 Prozent verzeichnet. Tesla meldete einen Quartalsgewinn von 2,5 Milliarden Dollar oder 0,73 Dollar je Aktie, verglichen mit 3,3 Milliarden bzw 0,95 Dollar vor Jahresfrist. Bereinigt waren es 0,85 Dollar je Aktie, exakt so viel wie Analysten geschätzt hatten. Der Umsatz stieg dagegen um 24 Prozent auf 23,3 Milliarden Dollar, weil Tesla mehr Autos an Kunden auslieferte. Hier lag der Analystenkonsens bei 23,6 Milliarden. Die operative Marge sank auf 11,4 von 19,2 Prozent, womit die Gewinnspanne von Tesla nach wie vor eine der höchsten in der Autoindustrie ist.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2023 01:36 ET (05:36 GMT)