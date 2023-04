METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.991,32 1.989,58 +0,1% +1,75 +9,2%

Silber (Spot) 25,13 25,18 -0,2% -0,05 +4,9%

Platin (Spot) 1.089,65 1.087,00 +0,2% +2,65 +2,0%

Kupfer-Future 3,95 3,95 -0,2% -0,01 +3,5%

Der Goldpreis profitierte etwas vom schwächeren Dollar und den gesunkenen Renditen. Der Preis für die Feinunze stieg leicht um 0,3 Prozent.

JOHNSON & JOHNSON (J&J)

strebt mit dem Börsengang seiner Consumer-Health-Sparte Kenvue einen Milliardenerlös an. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, will J&J über 3 Milliarden US-Dollar erlösen.

FIRST REPUBLIC BANK

Das angeschlagene Vertrauen der Amerikaner in einige ihrer Regionalbanken hat der First Republic enorme Mittelabflüsse beschert. Die Kunden zogen zuletzt rund 100 Milliarden US-Dollar an Einlagen aus der Bank ab, wie aus dem Quartalsbericht hervorgeht. Im ersten Quartal sackten die Einlagen um über 40 Prozent auf 104,5 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Niveau von 176,4 Milliarden Dollar Jahresende 2022 ab. Ohne Berücksichtigung der Aufstockung der Einlagen durch eine Gruppe Großbanken um JP Morgan um 30 Milliarden Dollar gingen damit 100 Milliarden Dollar verloren.

