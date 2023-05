METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.047,27 2.051,63 -0,2% -4,36 +12,3%

Silber (Spot) 26,03 26,08 -0,2% -0,05 +8,6%

Platin (Spot) 1.047,85 1.044,00 +0,4% +3,85 -1,9%

Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,00 +1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) legte mit der Aussicht auf eine Zinspause der US-Notenbank weiter zu.

+++++ MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR +++++

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im April verlangsamt. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich auf 56,4 (März: 57,8) Punkte.

INFLATION AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia sieht zwar den Höhepunkt der Inflation als erreicht, befürchtet aber ein Anhalten der Teuerung, was weitere Zinserhöhungen erforderlich machen könnte. In ihrer jüngsten geldpolitischen Erklärung teilte die australische Zentralbank mit, dass die Inflationserwartungen zwar mit einer Rückkehr des Preisdrucks auf das Zielniveau bis Mitte 2025 übereinstimmten, eine Fortsetzung dieses Prozesses aber noch nicht gesichert sei.

KONJUNKTUR INDONESIEN

BIP 1Q +5,03% gg Vorjahr (PROG +4,95%)

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Kernrate Apr +7,9% gg Vorjahr

BOOKING

Der Online-Reisedienstleister erzielte im ersten Quartal einen Nettogewinn von 266 Millionen US-Dollar oder 7 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 700 Millionen Dollar oder 17,10 Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Unter Ausschluss von Einmaleffekten lag der Gewinn pro Aktie bei 11,60 Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten, die bei 10,57 Dollar lagen.

