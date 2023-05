GO

Der Welt­gesund­heits­markt wächst rasant: Medizi­nischer Fort­schritt, bessere Diagnosen und demografischer Wandel sind nur drei der vielen Umsatz­treiber. Sie als Anleger können an diesem Mega­trend teilhaben. Sie wollen wissen, wie das geht? Dann seien Sie heute Abend live dabei!

Um 18 Uhr live: So profitieren Anleger von neuen Trends in der Medizin-Branche!

Heute im Fokus

ADVA profitiert in Q1 von seiner Sparte Optical Networking. Dürr ist stark ins neue Jahr gestartet. Carl Zeiss Meditec bestätigt im April gesenkte Jahresprognose. Credit-Suisse-Chef Körner in UBS-Konzernleitung geholt. Evonik-EBITDA leicht über Erwartungen. Daimler Truck bestätigt Ausblick nach starkem 1. Quartal. PPF erhöht Beteiligung an ProSiebenSat.1 erneut.