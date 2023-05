Nach landesweiten Protesten in Pakistan gegen seine Festnahme ist der ehemalige Premierminister Imran Khan gegen Kaution vorübergehend freigelassen worden. Ein Gericht in Islamabad gewährte Khan zwei Wochen auf freiem Fuß gegen Kaution, wie sein Anwalt Khawaja Harris am Freitag mitteilte.

Bei der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich nach fast einem Jahrzehnt vom Militär gestützter Regierungen ein klarer Sieg der zwei wichtigsten Oppositionsparteien ab. Nach Auszählung der Stimmen in 97 Prozent der Wahllokale lag die oppositionelle Move-Forward-Partei (MFP) mit 13,5 Millionen Stimmen vorne, gefolgt von der ebenfalls oppositionellen Pheu-Thai-Partei (PTP) mit 10,3 Millionen. Die Partei United Thai Nation (UTN) des von der Armee unterstützten Ministerpräsidenten Prayut Chan-O-Cha lag demnach mit etwa 4,5 Millionen Stimmen deutlich abgeschlagen auf Platz drei.

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei scheinen sich die beiden Hauptkonkurrenten auf eine Stichwahl in zwei Wochen einzustellen. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen am frühen Montag, im Falle einer Stichwahl "werden wir die zweite Runde unbedingt gewinnen". Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine "klare Führung", zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl.

Die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA ist in der vergangenen Woche um zwei auf 586 gesunken, den niedrigsten Stand seit Mitte Juni vergangenen Jahres. In der Woche davor hatte sich die Zahl der Ölförderanlagen um drei verringert. Die Zahl aller Förderanlagen, die auch Gasförderanlagen umfasst, schrumpfte in der zurückliegenden Woche um 17 auf 731.

Der Autobauer ruft in den USA fast eine Million Geländewagen in die Werkstätten, nachdem von den US-Behörden Bauteile moniert wurden, die auch bei anderen Herstellern wie Volkswagen verwendet wurden. Es gebe Bedenken, dass der Fahrer-Airbag beim Auslösen explodieren könnte.

Ein Richter des Obersten Gerichtshofs in Brasilien hat die Bundespolizei angewiesen, eine Untersuchung gegen Google und Telegram einzuleiten. Richter Alexandre Moraes begründete seine Entscheidung vom Freitag (Ortszeit) mit einer "missbräuchlichen Kampagne" beider Technologieunternehmen gegen ein umstrittenes geplantes Gesetz zur Eindämmung von Desinformation im Internet.

In den USA steht eine Großfusion in der Pipelinebranche an: Oneok will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liege 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag.

