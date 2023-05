Die EU und Indien wollen ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Handel und Technologie vertiefen und Meinungsverschiedenheiten im Dialog klären. Das vereinbarten EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager und EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis beim ersten Ministertreffen des neuen Handels- und Technologierates mit Indien. An dem Treffen in Brüssel nahmen der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und die Minister für Handel und Informationstechnologie teil.

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 dank einer Belebung des Tourismus stärker gewachsen als erwartet. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs in den drei Monaten bis März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Auf Jahresbasis lag das Wirtschaftswachstum bei 1,6 Prozent - und übertraf damit das Wachstum von 1,1 Prozent im gleichen Quartal in den USA, wo die hohe Inflation und steigende Zinsen die Verbraucher belasteten.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,7 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände verringerten sich um 2,5 Millionen Barrel nach plus 0,4 Millionen eine Woche zuvor. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Abnahme von 0,8 Millionen und bei Benzin ein Minus von 1,3 Millionen Barrel.

===

