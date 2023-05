Japans Verbraucherpreise sind im April etwas schneller gestiegen, da die Unternehmen ihre Produktpreise zu Beginn des Geschäftsjahres erhöht haben. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im April um 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, verglichen mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im März, wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht.

MEXIKO - Geldpolitik

Die mexikanische Notenbank hat den Leitzins mit 11,25 Prozent unverändert gelassen.

APPLE

hat die interne Nutzung von ChatGPT und anderen externen Tools für künstliche Intelligenz eingeschränkt. Dies geht aus einem Dokument hervor, das vom Wall Street Journal und mit der Angelegenheit vertrauten Personen eingesehen wurde. Apple sei besorgt, dass Mitarbeiter, die diese Art von Programmen verwenden, vertrauliche Daten preisgeben könnten.

APPLIED MATERIALS

hat in seinem zweiten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen, bewegt sich mit dem Ausblick aber lediglich im Rahmen der Erwartungen des Marktes. Der Hersteller von Halbleiterproduktionsanlagen meldete einen Nettogewinn von 1,56 (Vorjahr: 1,54) Milliarden Dollar, bereinigt pro Aktie von 2,00 (1,85) Dollar, wohingegen Analysten nur mit 1,84 Dollar gerechnet hatten. Der Umsatz stieg auf 6,63 (6,25) Milliarden Dollar, die Konsensschätzung hier lag bei 6,39 Milliarden. Für das dritte Quartal prognostiziert Applied Materials einen bereinigten Gewinn von 1,56 bis 1,92 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 5,75 bis 6,45 Milliarden Dollar. Analysten kalkulierten bislang mit 1,66 Dollar bzw. 6,06 Milliarden Dollar.

TWITTER / MICROSOFT

Twitter wirft Microsoft vor, "die Twitter-API für unautorisierte Zwecke verwendet zu haben. In einem Brief an Microsoft-CEO Satya Nadella schreibt Twitter, dass Microsoft die Twitter-Anwendungsprogrammierschnittstelle (API) in mehreren Produkten nutzt, darunter einige im Zusammenhang mit der Xbox, der Suchmaschine Bing sowie Werbe- und anderen Tools. Die API ermöglicht es Entwicklern, einige Twitter-Daten zu analysieren und damit Tools zu erstellen.

WALT DISNEY

Inmitten eines erbitterten Streits mit Floridas Gouverneur Ron DeSantis hat der Unterhaltungsriese Pläne für den Bau eines großen neuen Mitarbeiterkomplexes in dem US-Bundesstaat gestrichen. Angesichts "erheblicher Veränderungen" einschließlich "sich ändernder Geschäftsbedingungen" werde das Projekt im Großraum Orlando aufgegeben, erklärte der für die Disney-Freizeitparks zuständige Spitzenmanager Josh D'Amaro.

