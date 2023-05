Der Dollar zeigte sich am Freitag merklich beeindruckt von der Entwicklung der Zinserwartungen. Er kam deutlich zurück, ehe er sich dann wieder leicht vom Tagestief erholte. An den Vortagen hatte er mit steigenden Zinsen deutlich zugelegt, unter anderem auf ein Achtwochenhoch zum Euro. Der Dollarindex büßte 0,3 Prozent ein.

Die Ölpreise legten zum Wochenausklang zunächst etwas zu, konnten die Gewinne aber nicht halten und gingen wenig verändert aus dem Tag.

Der Goldpreis, der zuletzt mit den gestiegenen US-Anleihezinsen deutlich nachgegeben hatte, konnte sich nach dem eher taubenhaftenn Zinssignal von US-Notenbankchef Powell am Freitag etwas berappeln. Er stieg um 17 Dollar auf 1.976 je Feinunze.

G7

China hat seine "starke Unzufriedenheit" mit einer gemeinsamen Erklärung der G7-Länder ausgedrückt. In Reaktion auf den G7-Gipfel im japanischen Hiroshima, bei dem Vorwürfe gegen China in Bezug auf Menschenrechte und geopolitische Themen erhoben wurden, erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums: "Die G7 manipuliert weiterhin China-bezogene Angelegenheiten, diskreditiert und greift China an". Auch Russlands Außenminister Sergej Lawrow zeigte sich unzufrieden mit den Gipfelergebnissen und sagte, die G7-Beschlüsse zur Beendigung des Ukraine-Konflikts hätten zum Ziel, Russland "zu zügeln".

USA - Geldpolitik

US-Notenbankchef Jerome Powell sieht einen möglichen Einfluss der Turbulenzen im Bankensektor auf die Zinsentscheidungen. Der Stress im Bankensystem könnte bedeuten, dass die Fed die Zinsen nicht so stark erhöhen müsste, um die Wirtschaft zu bremsen, sagte er und weiter: "Die Risiken, mehr zu tun versus weniger zu tun, balancieren sich nun besser aus...... Angesichts dessen, wie weit wir gekommen sind, können wir es uns leisten, auf die Daten zu schauen", bevor eine Entscheidung dazu fällt, wie weit die Zinsen noch erhöht werden müssten.

US-Notenbankchef Jerome Powell bekommt Unterstützung für seine Idee, den nächsten Zinsschritt im Juni ausfallen zu lassen. Der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, sagte, er könne sich vorstellen, dafür zu votieren, die Zinssätze bei der nächsten Sitzung des FOMC unverändert zu lassen, um den Experten mehr Zeit zu geben, die Auswirkungen der vergangenen Zinserhöhungen und die Inflationsaussichten zu bewerten.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen, obwohl die jüngsten Daten auf eine durchwachsene Erholung der Wirtschaft hindeuten. Der einjährige Referenz-Zinssatz (LPR) bleibt bei 3,65 Prozent und der fünfjährige LPR bei 4,3 Prozent.

KONJUNKTUR JAPAN

Maschinenbauaufträge Kern März -3,9% (PROG: +0,8%) gg Vm

Maschinenbauaufträge Kern März -3,5% gg Vj

DEUTSCHLAND / SÜDKOREA

Bei einem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Seoul haben Deutschland und Südkorea eine Vertiefung ihrer wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit angekündigt. Als Beispiele nannte Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol am Sonntag nach einem Treffen mit Scholz den gemeinsamen Handel und Investitionen in Hochtechnologiebereiche wie Wasserstoff, Halbleiter und saubere Energie. Zudem gehe es um eine verstärkte Kooperation bei den Lieferketten.

BROADCOM/VMWARE

Angesichts der laufenden Kartelluntersuchungen zur milliardenschweren Übernahme von VMware durch Broadcom haben sich beide Seiten auf eine Fristverlängerung für das Vorhaben bis zum 26. August geeinigt.

