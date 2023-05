Die Videoplattform ist gegen ihr Verbot im US-Bundesstaat Montana vor Gericht gezogen. In der am Montag bei einem Bundesgericht eingereichten Klage wirft Tiktok dem konservativ regierten Bundesstaat mehrere Verstöße gegen die US-Verfassung vor, unter anderem gegen die in der Verfassung verankerte Redefreiheit. Das Unternehmen fordert, dass das Verbot für verfassungswidrig erklärt und damit gestoppt wird. Montana hatte vergangene Woche als erster US-Bundesstaat ein generelles Verbot von Tiktok beschlossen, das Anfang 2024 in Kraft treten soll. Gouverneur Greg Gianforte erklärte zur Begründung, er wolle die "persönlichen und privaten Daten der Menschen in Montana vor der Kommunistischen Partei Chinas schützen".

Nach einem soliden Start in das Jahr hat Zoom Video Communications die Prognosen angehoben. Das Videokonferenzunternehmen hat mit seinen Ergebnissen die Erwartungen auf breiter Front übertroffen. Zoom meldete für das erste Quartal einen Nettogewinn von 15,4 Millionen Dollar oder 5 Cents pro Aktie bei einem Umsatz von 1,11 Milliarden Dollar, verglichen mit 1,07 Milliarden Dollar vor einem Jahr. Nach Bereinigung um Aktienkompensationen und andere Effekte verzeichnete Zoom einen Gewinn von 1,16 Dollar pro Aktie gegenüber 1,03 Dollar pro Aktie im Vorjahr und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

