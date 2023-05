Armenien hat sich wegen des jüngsten Konflikts mit seinem Erzfeind Aserbaidschan an den Internationalen Gerichtshof gewandt. Armenien habe das UN-Gericht in Den Haag ersucht, Aserbaidschan anzuweisen, "jegliches Personal abzuziehen, das seit dem 23. April 2023 auf oder entlang des Latschin-Korridors stationiert ist" und dessen Stationierung dort zu unterlassen, erklärte der IGH. Der Vorgang gilt als Schlappe für Russland. Denn das Land hat als Schutzmacht in den beiden Ex-Sowjetrepubliken agiert.

US-INNENPOLITIK

Mit einem holprigen Start ist der republikanische Gouverneur des US-Bundesstaates Florida, Ron DeSantis, in das Präsidentschaftsrennen 2024 eingestiegen. Der Erzkonservative gilt als gefährlichster Gegner von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Konservativen.

FED-PROTOKOLL

Die US-Notenbanker waren bei ihrer Sitzung am 3. Mai geteilter Meinung über die Notwendigkeit weiterer Zinsschritte. Mehrere Fed-Vertreter sagten laut dem Sitzungsprotokoll, weitere Zinserhöhungen seien möglicherweise nicht erforderlich. In ihrer Diskussion über die geldpolitischen Aussichten sagten "mehrere" Notenbanker, wenn sich die Wirtschaft wie erwartet entwickle, könne "eine weitere Straffung der Politik nach dieser Sitzung nicht erforderlich sein". Nur "einige" sagten, sie hielten eine weitere Straffung der Politik für "wahrscheinlich".

US- GELDPOLITIK

Nach Ansicht von Fed-Gouverneur Christopher Waller ist die Arbeit der US-Notenbank noch nicht beendet und weitere Zinserhöhungen sind wahrscheinlich. Waller nannte die anhaltende Stärke der US-Wirtschaft und die nach wie vor grassierende Inflation als Gründe für eine weitere Erhöhung.

GELDPOLITIK SÜDKOREA

Die Zentralbank Südkoreas hat zum dritten Mal in Folge ihre Zinssätze unverändert gelassen sowie ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Die Bank of Korea beließ wie allgemein erwartet den Referenzzinssatz unverändert bei 3,5 Prozent und setzte damit ihre Pause bei der Zinserhöhungskampagne zur Inflationsbekämpfung fort. Die Notenbank senkte zudem die Wachstumsprognose des Landes für 2023.

NVIDIA

Der Grafikprozessorspezialist hat mit seiner Umsatzprognose für das Juli-Quartal positiv überrascht. Das Halbleiterunternehmen meldete für das April-Quartal einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,09 Dollar, der über der Konsensschätzung von 92 Cent lag. Der Umsatz belief sich auf 7,2 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über den Erwartungen der Analysten von 6,5 Milliarden Dollar. Die wichtigste Nachricht war indes der deutlich besser als gedacht verkündete Ausblick.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2023 01:35 ET (05:35 GMT)