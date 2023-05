Die Ölpreise gaben einen Teil der jüngsten Gewinne wieder ab. Die Perspektive eines US-Zahlungsausfalls habe belaster, hieß es. Zudem hatte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak die Möglichkeit weiterer Produktionssenkungen der Opec+ auf dem Treffen kommende Woche heruntergespielt. Die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 3,4 Prozent auf 71,83 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.950,08 1.941,38 +0,4% +8,71 +6,9%

Silber (Spot) 23,00 22,78 +1,0% +0,23 -4,0%

Platin (Spot) 1.035,20 1.025,00 +1,0% +10,20 -3,1%

Kupfer-Future 3,63 3,59 +1,0% +0,04 -5,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Anstieg von Dollar und Marktzinsen drückte den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um etwa 0,7 Prozent auf 1.942 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR +++++

TECHNISCHER FORTSCHRITT COMPUTERTECHNILOGIE

Das von Twitter-Besitzer Elon Musk gegründete Unternehmen Neuralink hat nach eigenen Angaben von den US-Behörden die Zulassung zu Tests von Computerchips im menschlichen Gehirn erhalten.

INFLATION JAPAN

Kernverbraucherpreise Tokio Mai +3,2% (PROG: +3,3%) gg Vj

TESLA / FORD

Der E-Autobauer Tesla hat sich mit dem Wettbewerber Ford auf eine gemeinsame Nutzung seiner Ladestationen in den USA und Kanada geeinigt.

HYUNDAI / LG ENERGY

wollen in den USA eine Batteriezellfabrik errichten und dafür 4,3 Milliarden US-Dollar investieren. Führungskräfte beider Seiten unterzeichneten am Freitag in Seoul eine Vereinbarung über den Aufbau eines entsprechenden Joint Ventures in Savannah im US-Bundesstaat Georgia, wo Hyundai ein Elektroauto -Werk bauen wird. Wie aus einer Erklärung des Automobilkonzerns weiter hervorgeht, werden beide Unternehmen jeweils zur Hälfte an dem Joint-Venture (JV) beteiligt sein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2023 01:44 ET (05:44 GMT)