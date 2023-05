Die Zahl der aktiven Ölförderanlagen in den USA ist die vierte Woche in Folge gesunken. Wie Baker Hughes mitteilte, wurde in der zurückliegenden Woche an 570 Bohrlöchern Öl gefördert. Das waren fünf weniger als in der Woche davor und so wenige wie zuletzt in der Woche zum 13. Mai 2022. Grund für den Rückgang ist der niedrigere Ölpreis, der die Förderung weniger rentabel macht.

TWITTER

steigt aus dem freiwilligen Verhaltenskodex der EU gegen Desinformation in Onlinenetzwerken aus. Das teilte EU-Industriekommissar Thierry Breton mit. Er fügte hinzu, die Verpflichtungen zum Vorgehen gegen Falschinformationen "bleiben bestehen". Über den freiwilligen Kodex hinaus werde die Bekämpfung von Desinformation ab dem 25. August eine gesetzliche Verpflichtung im Rahmen des Gesetzes über digitale Dienste (DSA) sein.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2023 02:01 ET (06:01 GMT)