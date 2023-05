Der Film "Die kleine Meerjungfrau" hat in den ersten drei Tagen 95,5 Millionen US-Dollar an den Kinokassen eingespielt. Insgesamt spielte "Die kleine Meerjungfrau" am viertägigen Feiertagswochenende schätzungsweise 117,5 Millionen Dollar ein, was laut Comscore das fünfthöchste Ergebnis für das Memorial-Day-Wochenende darstellt.

ARBEITSLOSENQUOTE JAPAN

Die Arbeitslosenquote betrug im April 2,6 Prozent. Ökonomen hatten im Konsens mit 2,7 Prozent gerechnet.

May 30, 2023 01:34 ET (05:34 GMT)