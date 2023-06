Der US-Kongress hat den drohenden Zahlungsausfall der Regierung fast in letzter Minute verhindert. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte am Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat für die Aussetzung der Schuldenbremse bis Anfang 2025. Ohne Aussetzung des Schuldenlimits wären die USA schon am Montag erstmals in ihrer Geschichte zahlungsunfähig geworden. US-Präsident Joe Biden begrüßte die Senatsentscheidung als einen "großen Gewinn" für die US-Bürger. Die USA hatten das gesetzlich festgelegte Schuldenlimit von 31,4 Billionen Dollar bereits im Januar erreicht. Seitdem verhindert die Regierung mit sogenannten außergewöhnlichen Maßnahmen einen Zahlungsausfall. Die Möglichkeiten dafür sind aber nahezu ausgeschöpft. Nach Angaben von Finanzministerin Janet Yellen drohte ohne Aussetzung der Schuldenbremse bereits ab kommenden Montag der Zahlungsausfall.

Russland und China haben eine Erweiterung der Gruppe der sogenannten Brics-Staaten in Aussicht gestellt. Bei einem Treffen der Außenminister der derzeitigen Mitgliedsstaaten im südafrikanischen Kapstadt erklärte der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow, "mehr als ein Dutzend" Staaten hätten Interesse bekundet. Der chinesische Vize-Außenminister Ma Zhaoxu erklärte, sein Land erwarte, dass weiter Staaten sich der "großen Familie" der Brics anschlössen. Die Brics-Gruppe besteht derzeit aus Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika.

Das US-Luftfahrtunternehmen hat den ersten bemannten Testflug seiner Starliner-Raumkapsel erneut verschoben. Grund seien neu aufgetauchte technische Probleme. Nach zahlreichen Verschiebungen sollten nach bisherigen Planungen am 21. Juli erstmals Menschen mit einer Starliner-Kapsel ins All starten.

traut sich im laufenden Geschäftsjahr mehr zu, nachdem der Anbieter von Yoga-Bekleidung in seinem ersten Quartal besser abgeschnitten hat als erwartet. Im ersten Geschäftsquartal (per 30. April) verbuchte Lululemon einen Nettogewinn von 290,4 (Vorjahr: 190) Millionen Dollar bzw 2,28 (1,48) Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg um 24 Prozent auf 2 Milliarden Dollar und übertraf damit den von Factset ermittelten Analystenkonsens von 1,92 Milliarden Dollar.

Der Facebook-Konzern hat eine neue VR-Brille vorgestellt. Die Meta Quest 3, die mit einem neuen Chip von Qualcomm bestückt ist, soll im Herbst an den Start gehen und ab 499 US-Dollar kosten, wie Konzernchef Mark Zuckerberg sagte.

Die Aktionäre haben in einer weitgehend symbolischen Abstimmung lukrative Vergütungspakete für das Top-Management des Streaminganbieters abgelehnt. Der Aufsichtsrat von Netflix hatte die Pakete einstimmig empfohlen und kann das Aktionärsvotum auf seiner nächsten Sitzung überstimmen. Die Gewerkschaft der Drehbuchautoren in der US-Film- und Fernsehindustrie Writers Guild of America (WGA), deren Mitglieder unter anderem wegen Gehaltsfragen streiken, hatte die Aktionäre aufgefordert, die Vergütungsspläne abzulehnen.

BIP 1Q revidiert +0,3% (vorläufig: +0,3%) gg Vorquartal

BIP 1Q revidiert +0,9% (vorläufig: +0,8%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Mai +3,3% (PROG: +3,3%) gg Vorjahr

Verbraucherpreise Mai +0,3% (PROG: +0,2%) gg Vormonat

Verbraucherpreise Kernrate Mai +3,9% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

